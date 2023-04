POLITICÓN: ‘Amistad tóxica’ en la FCA Saltillo

I. EN PRISIÓN PREVENTIVA

En la lista final de personas que en Coahuila podrán emitir su voto, dato del INE Coahuila de José Luis Vázquez López, llama la atención el apartado de “Lista Nominal de Electores de Personas que se encuentran en Prisión Preventiva”. En el listado no aparecen hombres que estén en prisión preventiva y tengan derecho a emitir su voto, en cambio hay 12 mujeres inscritas en ese listado. ¿Qué sucedió? Corre la especie de que alguien no hizo su chamba, y eso al final de cuentas es la vulneración de un derecho afectado por un funcionario, del rango que sea, de la dependencia que sea, y no obstante que el tema sea un programa piloto. Habrá que dar con el o los responsables de la omisión, aunque también podrían aclarar la realidad del contexto de por qué no hay hombres en ese listado. Bien dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, y la dedicatoria es para el IEC de Rodrigo Paredes.

II. LISTA DEFINITIVA

De acuerdo con datos del INE de José Luis Vázquez, finalmente el número de personas en posibilidad de votar el próximo 4 de junio es de 2 millones 255 mil 25 ciudadanos. Aunque hay casi un 50 por ciento de hombres y mujeres, la realidad es que son más las mujeres inscritas en la Lista Nominal, con credencial de elector vigente. Aunque el INE no define en estos primeros datos la edad de los votantes, los candidatos a la gubernatura sí tienen muy claro que el mayor bloque está entre los jóvenes de 18 a 29 años de edad.

III. LAS VELAS EN EL ENTIERRO

Le fue más fácil al Gobierno Federal enjuiciar −pura pirotécnica, dicen− a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el caso del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que enmendar el entuerto que tienen a lo largo y ancho del país. Se ha señalado hasta el cansancio la operación cuestionable en Saltillo de la estación migratoria, oficinas y demás del INM en una casa habitación, que si bien tiene amplios espacios, resulta insuficiente, insegura e inoperante, sin contar con que no pasaría una revisión rigurosa de Protección Civil. Pero increíblemente ahí continúa dando servicio, con la complacencia −dicen algunos− u omisión −aseveran otros− de autoridades de los tres órdenes de gobierno, porque en eso sí, en instalaciones y funcionamiento, la Ley pone a todos con velas en el entierro.

IV. PLENA REVISIÓN

En los dos edificios de autoridades electorales, IEC e INE, el personal anda revisando todo lo relacionado con la actividad electoral y de autoridades, algo que a nadie debe espantar. Pero se cuenta que están poniéndole el ojo a varios municipios, entre estos uno de la región Sureste, muy dedicado a la industria, porque la actividad de eventos les parece bastante “intensa” en eso de entregar obras, sobre todo. Veremos cómo terminan al final de cuentas los reportes de Rodrigo Paredes y José Luis Vázquez.

V. ENTRE MORENISTAS TE VEAS

Las zancadillas y descalificaciones entre los morenistas −y hasta el fuego amigo involucrando al mismo presidente del partido, Diego del Bosque− está salpicando a otros actores políticos. Ahí tenemos por ejemplo que ha aumentado la guerra sucia en contra del legislador local Francisco Javier Cortez, a quien acusan de no dar el kilo en el Congreso. Pero dice −como emulando a AMLO− trae otros datos: que es uno de los cinco más productivos de la actual legislatura, datos incluso publicados. Y es que entre algunos morenistas está firme la idea de que a Cortez y otros más, no se les perdona que haya decidido apoyar a Ricardo Mejía, cuando decidió mudarse al PT para figurar como candidato a gobernador. Así, pues, el nigropetense no puede ni asomar la cabeza porque hasta los de su propio grupo parlamentario, como Lizbeth Ogazón, le tiran duro.

VI. MARGARITA DESHOJADA

A propósito de morenistas, Lizbeth Ogazón, quien busca ahora gastando suela y saliva su segundo periodo en el Congreso Local, subió recientemente a tribuna a exponer lo que hace poco tiempo se dijo desde este espacio: tráfico de influencias en la Pronnif de Leticia Sánchez. De paso, la legisladora también aprovechó para llevarse de encuentro a su misma compañera: Teresa de Jesús Meraz. La historia se repitió en este grupo parlamentario: se deshojó como margarita.

VII. ¿QUIÉN SE TRAGA ESE CUENTO?

La “declaración de guerra” que Jesús Montalvo −todavía coordinador director de Planeación− lanzó en contra de la Rectoría encabezada por Salvador Hernández Vélez ya lo convirtió en una “amistad tóxica” entre la comunidad universitaria, según nos platican quienes lo habitan en forma permanente. Y es que en el edificio de González Lobo nadie se traga el cuento de que fue su esposa Yazmín Cervantes, quien de motu proprio y en solitario, decidió emprenderla contra la cabeza de la UAdeC al grito de “¡La FCA Saltillo no se toca!”. Todo mundo sabe que Montalvo es el cerebro detrás de todo lo que hace su cónyuge y por ello, desde el martes pasado, todo mundo prefiere sacarle la vuelta en los pasillos. ¿Será porque ya apesta?

VIII. SUCESIÓN

Adicionalmente, nos comentan, para los malquerientes de la “familia feliz”, que forman parte de la comunidad de la Facultad de Ciencias de Administración, lo ocurrido esta semana ha significado el levantamiento de los escudos de protección alrededor de Yazmín Cervantes y compañía, de cara a la sucesión que se aproxima en dicha unidad académica. Las cosas, se asegura, ya comenzaron a moverse para poner fin a la “era Montalvo”. Dicen que saldrá mucho lodo de la cañería de la FCA.

IX. AGUANTANDO VARA

La desaparición del inoperante Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) de Juan Antonio Ferrer, a nadie debe sorprender. Estaba planeado desde tiempos priistas, incluso, en camino a fusionar los diversos sistemas de salud en uno solo. Andrés Manuel López Obrador no perdona que el Seguro Popular, operado a partir de la administración de Felipe Calderón, haya sido más funcional que todos sus inventos. No hay que entrar en detalles subjetivos, sino simple estadística −la frialdad y efectividad de los números−: desde 2020, cuando nació el Insabi, el presupuesto para salud de personas que no cuentan con servicios como IMSS e ISSSTE empezó a disminuir y quedaron relegados del cáncer infantil y el VIH, principalmente. Ahora la pelota está en cancha del saturado IMSS, de Zoé Robledo. ¿Va a poder con todo? Desde ahora se sabe que no, pero como Zoé quiere ser gobernador de su natal Chiapas, se quedará callado, aguantando vara.