I. MALA Y PELIGROSA

Pagar 224 pesos por un tramo peligroso de apenas 115 kilómetros, en el cual hay baches y tramos que también forman parte de una carretera libre, desde hace años a nadie le parece justo en Coahuila. Hablamos de la carretera Saltillo-Torreón de paga. Este año, al menos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, no hay tampoco dinero para mantenimiento de las carreteras federales. Juan Pablo Martín del Campo, director de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Coahuila, está muy cuestionado y presionado en este momento porque este tramo de la carretera a Torreón, muy transitado también, está en malas condiciones, y pese a eso la tarifa se incrementó desde el 2 de febrero pasado. A nadie le parece justo.

II. LEGISLADOR INVISIBLE

En el tema de carreteras y transporte –que también está dando dolores de cabeza a la SICT de Juan Pablo Martín del Campo–, el secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados es un legislador coahuilense: Javier Borrego, de Morena. El mismo que fue perdonado por su partido por irse a apoyar a otro candidato de otro partido. Nomás no ve por su pueblo, mucho menos por su región, La Laguna.

III. SIN HACER RUIDO

Bastante austero y con sigilo –dicen– fue el Segundo Informe del rector de la UAdeC, Salvador Hernández. Fue de manera híbrida, es decir, algunos acudieron de manera presencial a Monclova, y otros a distancia a través de plataformas tecnológicas. Podría interpretarse como un ahorro, que ahora se necesita, pero también como una forma de no meterle ruido a nada, que pase desapercibido, y que no se centren los focos en lo que la Universidad tiene por delante con los recortes presupuestales. Pero también habrá, según se sabe, un informe con mayor parafernalia en Saltillo, sólo que está programado hasta el 28 de febrero. En su Segundo Informe, Hernández Vélez, habla escuetamente de las pensiones como un reto para conseguir dinero para este año –igual que todos los anteriores– para entregar en tiempo y forma estas liquidaciones a quienes dejan la UAdeC. Lo que dijo también es que esas plazas no se están utilizando nuevamente, veremos el impacto.

IV. ¿CURARSE EN SALUD?

Ahora que explotó la cloaca de Genaro García Luna algunos ponen en duda que en realidad Morena haya optado por el senador con licencia, Armando Guadiana, debido a las encuestas. La conexión de García Luna con Alfonso Durazo, y este a su vez con un personaje que hoy compite en Coahuila, puede salpicar, y por eso –piensan algunos morenos–, mejor se optó por curarse en salud.

V. EL HAMBRE ES CANIJA

Si Reyes Flores no hubiera pasado por las filas del PAN y fungido como presidente del Comité Directivo Estatal, aplicando y defendiendo a capa y espada la ideología de Manuel Gómez Morín, quizás hoy tuviera algo de credibilidad. Pero con su voto como senador borrego de Morena a favor de la segunda parte del plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, queda como todos los “chapulines”, en entredicho. Para nadie es un secreto que en Coahuila, Reyes Flores, siempre hablaba de democracia cuando era dirigente panista, y hasta llegó a hacer huelga de hambre para que se defendiera la democracia. Ahora le da una puñada a la democracia, que supone garantiza el INE, al aprobar su desarticulación, para preparar el camino rumbo al 2024.

VI. PROMOCIÓN ECONÓMICA

La promoción económica de Saltillo sigue: el alcalde José María Fraustro sostuvo una reunión con el embajador del Reino Unido en México, Jon Benjamin, con quien analizó no sólo el desarrollo económico de la ciudad, sino también el impulso que tiene el Clúster Automotriz Eléctrico. En esa reunión, Fraustro le manifestó al embajador el respaldo del gobernador Miguel Riquelme, y también la seguridad que prevalece en la ciudad y en todo el estado.

VII. NO HAY DE OTRA

Que en la mina El Pinabete el rescate de los mineros atrapados en el lugar lleva más del 37 por ciento de avance. Lo que no lleva avance son las indagatorias de la Fiscalía General de la República, porque aún hay presuntos responsables libres, sin ser localizados y llevados ante la justicia para poder deslindar responsabilidades. ¿Y qué dicen de la no repetición? La Secretaría del Trabajo de Luisa María Alcalde sigue con los mismos inspectores en la delegación de Coahuila, con pocos recursos, y excusándose con que hay minas que efectivamente trabajan de manera irregular, pero no están localizadas por la autoridad. Mientras no exista una vigilancia suficiente a la industria del carbón, los accidentes seguirán sucediendo. La problemática de la Región Carbonífera es multifactorial y debe aplicarse la ley, no queda de otra.

VIII. MOTORES DE COAHUILA

En el ranking de la empresa de encuestas Mitofsky hay cuatro alcaldes coahuilenses en los primeros 10 lugares. El primero es Román Alberto Cepeda, de Torreón, quien va ganando terreno y llegó a la tercera posición nacional. El segundo, también en avance en aceptación es José María Morales, de Ramos Arizpe, en el sexto sitio. Además está José María Fraustro, alcalde de Saltillo, y enseguida el de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez. Las primeras tres ciudades son los motores de Coahuila en materia industrial.

IX. PARA ATRÁS

Con la aprobación del plan B de AMLO en la Cámara de Senadores –y que ahora sólo queda como opción combatirla ante la Suprema Corte de Justicia de Nación de Norma Piña–, la incertidumbre se apodera de miles de empleados del Instituto Nacional Electoral, incluso aquellos que tenían su plaza segura a través del Servicio Profesional de Carrera. En Coahuila se eliminarán las siete Juntas Distritales y seguramente el vocal ejecutivo en el estado, José Luis Vázquez, va a tener que darle para atrás a la instalación de la Octava Junta Distrital, la cual iba a tener su sede en el municipio de Ramos Arizpe. Aunque el plan B no tiene efectos inmediatos y el INE deberá funcionar con la misma estructura en la elección de Coahuila y el Estado de México, esto no es garantía de que la 4T quiera dar un manotazo cuando las campañas empiecen. Veremos.

Comentarios y sugerencias: politicon@vanguardia.com.mx

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: LO QUE EL VIENTO NO SE LLEVÓ