POLITICÓN: CLUB DE TOBI

I. CLUB DE TOBI

Como se lo adelantamos en este espacio hace varios días, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, encabezada por Dante Delgado, confirmó ayer que su partido no postulará candidato al cargo de Gobernador del Estado, con lo cual quedaron claras dos cosas: la primera de ellas es que no habrá un sola mujer en la boleta del próximo 4 de junio... a menos que alguien decida aventar la toalla, cosa que se ve altamente improbable. La segunda noticia confirmada es que en la boleta solamente aparecerán cuatro nombres, aunque habrá siete recuadros de partidos.

II. SIN INDEPENDIENTES

¿Cómo que cuatro nombres y siete espacios? Pues es que el nombre de Manolo Jiménez aparecerá en tres recuadros −los correspondientes al PAN, PRI y PRD−, el de Lenin Pérez en dos −los del PVEM y UDC− y los de Ricardo Mejía y Armando Guadiana en uno cada uno. ¿Y los independientes, oiga? Pues de los dos que nos quedaban, nos aseguran que ni Cristóbal Cervantes ni Roberto Quezada lograron reunir las firmas necesarias.

III. VIENE LA CRISIS

Conforme se acerca la primavera −y va arreciando el calor− se aproxima de nuevo la crisis para el gobierno de Samuel García pues, con todo y las porras que se ha llevado por el arribo de Tesla a Nuevo León, los que le saben al tema aseguran que el sistema de distribución de agua volverá a colapsar porque, en términos estrictos, no se ha hecho nada para resolver el problema de fondo. Y aunque tal vez no se repitan las escenas del año pasado −porque mucha gente ya compró tinaco− se asegura que una de las medidas de las que no se van a salvar los regios este año es el tandeo.

IV. Y ACÁ TAMBIÉN

Algo similar, por cierto, va a ocurrir en casi todos los municipios de Coahuila porque quienes administran los sistemas de agua locales se tiraron a la hamaca nada más amainó la crisis del año pasado. Desde Chema Morales, en Ramos Arizpe, hasta Román Cepeda, en Torreón, volverán a pasar las de Caín y seguramente volverán a usar su recurso favorito ante los reclamos de la ciudadanía: culpar al pasado de todas sus desgracias.

V. TIRÓ LA TOALLA

Todo indica, dicen los enterados de la grilla magisterial, que las huestes de Isela Licerio Luévano, dirigente de la Sección 38 del SNTE, ya doblegaron a las de María Teresa Guajardo, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno de Coahuila. Y es que, como le comentamos aquí, quienes hoy se encuentran a cargo del Seguro del Maestro en dicha sección decidieron impedir la instalación del órgano interno de control designado por la SEFIRC... y se salieron con la suya. Cómo estaría la cosa que Eduardo Botello Campos, a quien se designó titular del órgano, mejor renunció al cargo.

VI. SORPRESA

Casi pasa inadvertido el tema, pero para eso estamos aquí: resulta que en la más reciente medición realizada por la encuestadora que encabeza Roy Campos, la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, arrasó con todos sus colegas coahuilenses y desplazó del podio de los mejor evaluados −a nivel local− a los alcaldes de Saltillo y Torreón, colocándose en el lugar 17 a nivel nacional, en el tercer puesto entre las mujeres y en el segundo entre alcaldes del PRI.

VII. A CHALECO

En más de la flamante delegada del Bienestar en Coahuila, Claudia Garza del Toro, nos dicen que además de disponibilidad 24/7 la monclovense le anda exigiendo a todo el personal de la dependencia que porten en todo momento −incluso si no están trabajando− el chaleco que les identifica como integrantes de la cuatroté. Y que si les da vergüenza andar uniformados en sus actividades privadas, pues que mejor piensen en buscarse otra chamba. El que sí le hace caso a la funcionaria es el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, pues en todos lados −y con cualquier clima− aparece con su chaleco.

VIII. DESCARGADOS

Una buena forma de probar que la “Teslamanía” ya llegó a Coahuila sería que comenzaran a aparecer más cargadores para los autos de dicha marca en la región. Pero para eso, dicen los que tienen información de primera mano, hace falta que las áreas involucradas en los gobiernos estatal y municipales “se pongan las pilas” −nunca mejor usado el término− pues hace tiempo que los enviados de Elon Musk tratan de conseguir apoyo local para dicho propósito.

IX. AMARRADOS

En ecos de las designaciones tricolores para buscar un asiento en el Congreso del Estado, agudos lectores nos hacen una acotación interesante: además de los laguneros Jorge Abdalá Serna y Mario Cepeda Ramírez, la que también perdió en este proceso es la saltillense Martha Loera Arámbula, a quien se envió a la banca, por lo menos en lo que hace a la posibilidad de repetir en el Congreso. Y respecto de los otros dos que no aparecen para repetir, a saber Eduardo Olmos y Ricardo López Campos, nos dicen que ellos son los únicos que tienen chamba garantizada en el próximo gobierno. ¿Será?