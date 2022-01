POLITICÓN: CUCARACHA

I. CUCARACHA

Lo que ya se había previsto parece que se está cumpliendo. Con Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León en problemas, algunos más que otros, por el tema del crimen organizado, todo indica que en Coahuila se ha empezado a resentir el efecto “cucaracha”. Esa podría ser la causa de que el fin de semana se detectaron en Saltillo camionetas de lujo, blindadas y con hombres portando armas cortas y largas, muchas de uso exclusivo del Ejército. Por eso, y lo señaló ya el alcalde José María Fraustro, habrá especial atención en los filtros de entrada a la ciudad.

II. ATENCIÓN

Por cierto, llama la atención que la Fiscalía General que comanda Gerardo Márquez Guevara no se ponga en sintonía y no emita información oficial al respecto de los, al menos, dos hechos en los que se ha visto a los presuntos miembros de grupos delictivos. Lo único que ha dicho fue en una entrevista que concedió al asistir a un evento de reconocimiento por trayectoria laboral a elementos de las distintas corporaciones de la dependencia... fuera de ahí, nada de nada.

III. EN RIESGO

La elección por la presidencia de Canacintra sin duda ha sido de las más cerradas en la historia. Tanto Antonio “Tony” Domínguez como Eduardo “el Guayo” Garza, se están dando hasta con la cubeta por llegar a comandar la Cámara de la Industria de la Transformación. En la competencia ha habido traspiés, engaños y piquetes de ojos que ya quisieran verse en la lucha libre. Las apuestas hasta el día de ayer veían al director de DeAcero como la opción más favorable, pero una estrategia sorpresiva vestida de albazo chilango puede significar la voltereta en una votación que se vislumbra sea histórica.

IV. YA LLEGÓ...

Lo que era cuestión de días se cumplió ayer: la variante Ómicron ya está en Coahuila. La Secretaría de Salud, a cargo de Roberto Bernal, confirmó que la entidad ya contabiliza tres casos de esta variante que está poniendo en jaque al planeta. Las mismas autoridades daban como un hecho que llegaría esta cepa que ha mostrado ser más contagiosa, aunque menos violenta que sus antecesoras. Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a mantener las medidas sanitarias de cara a lo que se prevé sean semanas complicadas.

V. CONSTRUCCIÓN

Apunte que quien se saltó al otro lado de la barrera fue Juan Adolfo Von Bertrab, ex consejero presidente del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, y quien concluyó ese encargo apenas en octubre pasado. Y es que el lagunero se pasó ahora al lado público y fue designado por el alcalde Román Alberto Cepeda como director de Obras Públicas en Torreón. O séase, Juan Adolfo pasará de la construcción de la política anticorrupción, que dejó inconclusa, a la construcción de obras en La Laguna, que esperemos no se queden a medias.

VI. COLABORADORES

Ya se supo más o menos a quienes de sus colaboradores en el municipio se llevó Manolo Jiménez a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila. Durante las primeras reuniones de planeación para un gran proyecto integral en el Estado, para trabajar en coordinación con los 38 municipios, se vio a servidores municipales de primer nivel como Antonio Gutiérrez, ex tesorero; Blas Flores, ex director de Fomento Económico; y a Carlos Robles, ex secretario del Ayuntamiento.

VII. NO PAGÓ

El que le hizo el “paso de la muerte” a “El Charro” Miguel Ángel Ramírez fue el ahora ex alcalde de Matamoros, Horacio Piña. El morenista le dejó a Ramírez el lienzo ardiendo, luego de que no pagó la nómina a decenas de trabajadores, quienes incluso armaron a la desesperada una manifestación en la Presidencia Municipal melonera el mero 31 de diciembre, antes de que Piña dejara de ser alcalde, pero, obvio las protestas no prosperaron. Ahora, el nuevo alcalde le deberá hacer el honor a su apodo y agarrar la res por la cola para cumplir con el pago a los empleados.

VIII. SORPRESA

Sorpresa se llevaron ayer los ciudadanos que estaban en la fila para pagar el predial. A las 10:00 horas, el alcalde José María Fraustro llegó a formarse, junto con el tesorero Juan Carlos Villarreal y el secretario del Ayuntamiento Carlos Estrada. A ojo de buen cubero había unas 200 personas y Chema tardó casi dos horas en llegar a la caja, tiempo que aprovechó para tomarse fotos con quienes se lo pidieron, para probar el chocolate caliente que se repartió y para responder llamadas.

IX. NO ME AYUDES, COMPADRE

La alcaldesa Norma Treviño, de Piedras Negras, inició su trienio haciendo ruido y no del positivo y es que propios y extraños se están preguntando quién “ayudó” con la “nueva” imagen que llevará su administración y que verán los nigropetenses por los próximos tres años. Se resume en un águila en color dorado con las alas abiertas volteando a la izquierda sobre un fondo negro con letras blancas y rojas. Este logotipo recuerda a los utilizados en las marchas de huelgas de los setentas. La juventud y el carisma que, dicen, tiene la alcaldesa y que le sirvió para lograr su triunfo, no concuerdan con la imagen que acompaña su gobierno. De ahí la pregunta de quién fue el responsable de esta “fea” decisión.