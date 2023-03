I. PREGUNTAS INCÓMODAS

Los temas y las preguntas para los dos debates que tendrán los candidatos a gobernador en Coahuila empezaron a dar cosquilleo. Luego de que el Instituto Electoral de Coahuila, de Rodrigo Paredes, lanzó en redes sociales el formulario para que cualquier ciudadano, incluso fuera del estado, pueda opinar sobre los temas y hacer una pregunta que pudiera incluirse en el debate, hay quienes ven esto como una treta. El candidato del PT, Ricardo Mejía, lanzó acusaciones contra el consejero del IEC, Juan Carlos Cisneros Ruiz, de quien dijo es priista de toda la vida. “Anda tratando de maniobrar para que en los debates entre candidatos se escondan preguntas incómodas”. Pero la Comisión Temporal de Debates está conformada también por Leticia Bravo, Ivett Figueroa y Daniel Rodríguez. Serían votos de tres contra uno.

II. SIN COHESIÓN

Al inicio de los registros en el IEC, de Rodrigo Paredes, ondeaban varias banderas, pero sobresalía la de una organización, no la de partidos políticos. Cuentan que las banderas verdes de la Unión de Trabajadores Agrícolas de José Luis López superaron en número a las azules y amarillas. Además, se veía clarito cómo estaban agrupados −juntos, pero no revueltos−, incluso al final del evento no hubo cohesión.

III. ENCUESTAS CON SESGO

Proliferan las encuestas vía electrónica y, todo hace indicar, sin ningún tipo de regulación. Si bien no se preguntan datos personales, y lo que opine la persona que la llena no está sujeto a comprobación, también tienen un grado de incidencia en el electorado por las forma en que se plantean las preguntas. No sólo buscan incidir en el próximo proceso electoral, burlando la regulación del Instituto Electoral de Coahuila, de Rodrigo Paredes, y del INE, todavía de Lorenzo Córdova, sino que consiguen datos sobre el ánimo de la gente, que bien puede servir para realizar una estrategia. Hay preguntas sobre si se cuenta con algún programa social, si se tiene miedo a perder el apoyo gubernamental.

IV. ESPERANZA, MIEDO, ENOJO

Además las dichosas encuestas vía electrónica piden las calificaciones tanto para el presidente Andrés Manuel López Obrador como para el gobernador Miguel Riquelme, además se cuestiona que si alguno de los partidos principales gana, qué emoción sentiría: esperanza, miedo, enojo, alegría, indiferencia, en ese orden.

V. DESINFORMADO

¿A qué se referiría Mario Delgado, líder de Morena, generalizando que en Coahuila y el Estado de México hay campañas negras? Las declaraciones las hizo en un recorrido por municipios del Edomex y a unos días de que inicien las campañas electorales para elegir gobernador y diputados locales, en el caso de este estado, pero a Mario lo mantienen desinformado. Al menos acá sobre el proceso no se escucha ni el ruido de una mosca, el pleito, los desencuentros, los dimes y diretes, los enconos y las campañas negras, se están dando sólo entre los partidos de la izquierda. Los rojillos contra los guindas andan dándose hasta con la cubeta por el pleito que arrojó el proceso de selección de candidato a gobernador. Mario necesita dar más vueltas para Coahuila y menos al Estado de México, para conocer de cerca lo que está pasando.

VI. INSTRUCCIONES PRECISAS

Eso de la popularidad seguramente es una prioridad para la secretaria general de la Sección 38 del SNTE. Su comité recibió instrucciones de organizar una carrera para este sábado, con premios en efectivo, para atraer a más competidores, sobre todo profes y sus familias. Pero además hubo una instrucción muy precisa: la carrera debe llevar el nombre de “Maestra Isela Licerio Luévano Muñoz”.

VII. NI SUS LUCES

Al que siguen extrañando por estos rumbos es al secretario de Turismo, Miguel Torruco. Se va a acabar el sexenio y se la pasó viajando y prometiendo. No obstante, que como dijo el “HH” Héctor Horacio Dávila, es empresario hotelero, no ha tenido la mínima sensibilidad para apoyar a lo que es su gremio, aunque sea de manera indirecta, apoyando a los Pueblos Mágicos de Coahuila, los cuales están en el abandono presupuestal desde el inicio de este sexenio. Ni a Múzquiz, de donde es originaria su esposa y donde Tania Flores le creyó todas las promesas, ha llegado un sólo peso, mucho menos la tan llevada y traída pintura para homologar las fachadas de las casas. En Parras, de Fernando Orozco, dan por olvidado el Museo del Vino, mientras que en el municipio Arteaga la cabecera municipal sigue deteriorándose.

VIII. AVALANCHA DE LODO

El doctor Alejandro Cantú López, secretario general del Sindicato del IMSS, recibió las primeras quejas de la avalancha de lodo que le espera. Algunos de los afectados por la corrupción en el SNTSS Sección 12, y personal de la delegación estatal de Leopoldo Santillán se han apersonado en las oficinas de la calle Manuel Doblado, aunque sin éxito, porque no los reciben. En donde sí los están recibiendo y orientando es en la Fiscalía General de Gerardo Márquez.

IX. LE HACEN A VIVO

Que hay alcaldes de Coahuila que nomás no cumplen con los acuerdos de seguridad tomados en el consejo, y otros a los que la Ley los obliga. Pero el asunto viene a detonar porque habrá una revisión del cumplimiento de los acuerdos tomados en el Consejo de Seguridad, y ahí se sabrá quiénes son los que se andan pasando de listos. La invitación por parte de la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, pronto llegará a los escritorios de los ediles de los 38 municipios. Las consecuencias de no haber cumplido no son de castigo para los alcaldes, sino también para los ciudadanos, que es el que siempre la lleva, porque si un ayuntamiento no tiene el 100 por ciento de cumplimiento en los acuerdos, entonces no podrá recibir el dinero que le toca en materia de seguridad. La disposición no es impuesta por el Consejo de Seguridad, sino por lineamientos del gasto a nivel federal, así que a ponerse las pilas.