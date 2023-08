POLITICÓN: Attolini se queda con la curul, pero también va por el escaño

I. LA RECOMPENSA

Que en el Tribunal Electoral de Coahuila el magistrado Alejandro Santos le anda jugando al vivo. Por ahí corre la especie de que le vendió espejitos al líder moreno en el estado, Diego del Bosque, y otros con mejores puestos, de que él hizo que les entregaran más diputaciones locales, llegando a cinco para los guindos. La recompensa es sencilla: que lo ratifiquen en el puesto. Basta recordar que Santos es interino o por ministerio de Ley, mientras que el Senado –en donde Morena es mayoría– decide el nombramiento. El asunto es que efectivamente, el Tribunal de Sergio Díaz le dio ayer cinco pluris a Morena, pero no porque Alejandro quiera, sino porque así lo estipula la Ley, es decir, sólo cumplió con su función, y eso queda a revisión de la Sala Regional de Monterrey del TEPJF.

II. UNO MÁS

De esta manera, tanto Antonio Attolini como Luis Jaime Ponce entran a la nueva legislatura que inicia el próximo 1 de enero de 2024 con los guindos, y quienes salen de la lista son Maru Calderón y Bertha Velázquez. El Congreso queda integrado por 13 hombres y 12 mujeres, algo válido porque las dos legislaturas anteriores tuvieron mayoría de mujeres.

III. FECHAS

La concentración de los morenistas se espera el próximo 16 de septiembre en el Estado de México, después de celebrar el Grito de Independencia. Esa es la fecha en que Delfina Gómez asume la gubernatura del Estado de México. Aunque los procesos electorales de Coahuila y el Edomex fueron ambos el pasado 4 de junio, allá se adelanta mucho la sucesión y en este estado a Manolo Jiménez le toca asumir el cargo hasta el 1 de diciembre de este mismo año. Por ese motivo el Gobierno de Delfina está en pleno proceso de entrega recepción, mientras que acá, Jiménez está delineando todo el proyecto estatal de su gestión.

IV. PERRÓN

Para que se enteren los regios: acá en Saltillo se inaugura hoy el segundo Parque Perrón. La mención viene a cuento porque en Monterrey tomaron la idea. El primero está en el fraccionamiento Los Pinos y el segundo en la Gran Plaza del Centro Metropolitano. Con esta inauguración el alcalde Chema Fraustro da cumplimiento a compromisos y más espacios para un paseo seguro de mascotas.

V. DIME DE QUÉ PRESUMES

El SAT de Antonio Martínez presume una mayor recaudación fiscal en el 2023, no obstante que las entidades están recibiendo mucho menos de lo proyectado. Pero esa es otra historia. Los números demuestran que los mayores ingresos son de la clase media: los trabajadores que pagan ISR, los que compran gasolina, y no los grandes corporativos. Pero entonces, ¿dónde está el dinero que no llega a las entidades? A las obras del sur y al barril sin fondos llamado Pemex. El 78 por ciento de los aportantes de impuestos son personas físicas, no empresas. El IEPS –impuesto a gasolina, refrescos, cigarros y otros– también se incrementó en su recaudación, pero las entidades no han visto ni un peso.

VI. CINCO DIPUTADOS

Que uno de los que visualizaron cinco diputaciones locales para Morena, esto desde que terminó la elección pasada, fue Alberto Leyva. El representante del partido ante el IEC sostenía que habían ganado cinco diputaciones, pero muchos lo juzgaron de loco, y ahora el Tribunalito le da la razón, sólo falta saber si la Sala Regional de Monterrey –si es que hay impugnación– le da la razón.

VII. CÉDULA FALSA

Lo que se hizo en el Poder Judicial de Miguel Mery, de revisar que la cédula del profesional en derecho concuerde con la persona, es una práctica que debe extenderse a diferentes áreas, entre éstas las casi extintas Juntas de Conciliación y Arbitraje y, obviamente, la Fiscalía General del Estado de Gerardo Márquez. En el Poder Judicial detectaron a una persona que ejercía la profesión de abogado con una cédula que no le correspondía. No obstante que la persona tiene un proceso penal abierto, sigue promoviendo asuntos ante la Junta de Conciliación con el mismo documento apócrifo. Las juntas deberían recibir la indicación de la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi, de revisar y hacer una limpia. ¿O no?

VIII. BUSCA EL SENADO

Allá en la Comarca Lagunera están ciertos que su gallo para el Senado no es mujer, sino hombre. Se trata de Antonio Attolini. En los últimos días, se han destapado sus intenciones, y va a hacer todo lo que sea necesario para llegar. De aquel rumbo, la Comarca, Luis Fernando Salazar está descartado, de tal manera que tiene el camino libre. También es cercano al proyecto de Claudia Sheinbaum y es identificado con la misma ideología que la extitular del Gobierno de la Ciudad de México.

IX. TRASVASE

En la Región Carbonífera siguen sucediendo cosas raras, las cuales la CFE de Manuel Bartlett hace como que no ve. Se trata del trasvase de carbón mineral de subsidiarias de Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, a algunas compañías relacionadas con morenistas, entre ellos Tony Flores, actual diputado local electo por el PT. Si esto está ocurriendo como lo cuentan los desesperados trabajadores de las minas de Ancira, entonces a la Comisión le están vendiendo un carbón que las mineras contratadas no producen y, peor aún, del archienemigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se nota que alguien en la CFE no está haciendo bien su trabajo.