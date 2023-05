POLITICÓN: En el IEC, ¿les seguirán temblando las corvas?

I. MAZORCA DESGRANADA EN MORENA

En Morena, de Diego del Bosque a nivel estado y Mario Delgado a nivel nacional, se está desgranando la mazorca. Se está llegando el momento de definiciones, pero de nada ha validado que Mario diga que quiere el voto de los petistas y los verdes. El diputado local Francisco Cortez dice que hasta le hicieron un audio falso en un video en el cual reclama tanto a Diego como a Mario la simulación del proceso de selección de candidato. En franco enfrentamiento, el legislador está con un grupo de militantes de Morena a quienes les dice que no van a votar por el partido guinda, sino por los rojillos. Cortez se queja que el video circula, pero con otra voz, obviamente a favor de los guindas, cuando en realidad el video original es todo lo contrario.

II. ADVENEDIZOS DE TODOS LADOS

Quien también lanzó un video en redes sociales es la todavía presidenta del Consejo Estatal de Morena, Laila Mtanous. Ella, al igual que el diputado Cortez, hablan contra Mario Delgado y definen su apoyo al PT. Lo que llama la atención es la pasividad del partido para terminar con el asunto. Se nota que Morena se constituyó por tricolores, perredistas, azules y otros advenedizos, por eso el resultado de la ruptura en cada elección.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Big Brother en el IEC

III. ¿A QUIÉN CREERLE?

Las decenas de personas víctimas de fraudes inmobiliarios andan echando campanas al vuelo. Resulta que fueron a entrevistarse con el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez, pero los atendió un tal Edmundo López, quien se ostentó como secretario particular del mero mero de la FGE. A decir de varios de los defraudados, les dieron a conocer que la mayoría de las carpetas de investigación contra los presuntos responsables de los fraudes inmobiliarios, que suman más de 100 millones de pesos, fueron judicializadas. Lo anterior quiere decir que la pelota está ahora en la cancha del Poder Judicial, de Miguel Mery. Sin embargo, hay otro grupo, donde muchas de las carpetas siguen atoradas entre varios ministerios públicos que han sido cambiados sin justificación.

IV. DESCONFIANZA

Espiar −o, como dicen en la 4T, hacer trabajo de inteligencia− a opositores es una cosa, pero hacerlo contra aliados dice mucho. Pero este gobierno “así como dicen una cosa, dicen otra”; luego de haberlo negado, AMLO confirma que siempre sí se espió a Alejandro Encinas y lo supo desde marzo porque el propio subsecretario de Derechos Humanos se lo hizo saber, pero su recomendación fue que “no le diera importancia”. ¿Qué esperan los demás y todos los mexicanos de a pie?

V. LLAMADAS A BENEFICIARIOS

La que tiene muchas cosas que explicar es Claudia Garza del Toro. La nueva delegada de la Secretaría del Bienestar, igual que su antecesor, Reyes Flores, está utilizando la base de datos del padrón de beneficiarios de los programas sociales federales, para llamarlos y promover los eventos y el voto a favor de Morena. Cualquiera pensaría que puede ser una casualidad, pero no es así cuando el interlocutor te llama por tu nombre completo, y te dice que hay que votar por Morena y acudir a tal o cual evento para no perder los beneficios. ¿Sabrán de esto los consejeros del IEC de Rodrigo Paredes, o les seguirán temblando las corvas?

TE PUEDE INTERESAR: Venden en línea chips que Secretaría del Bienestar entrega gratis para programa de internet a bajo costo

VI. ¿CACERÍA ELECTORERA?

En política nada es un asunto de casualidad, si no habría que preguntarle al gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador, por qué esperó más de cinco años en indagar la corrupción de Genaro García Luna, y justo en la víspera electoral pretende arrestar a 61 personas, sí ¡61 personas!, todas cercanas al ex superpolicía, incluida su esposa y hermanos. ¿Y Segalmex y Agronitrogenados?

VII. BOLA ENSALIVADA

Como dicen en el beisbol, una bola ensalivada le lanzó el diputado federal Jericó Abramo a la CFE, de Manuel Bartlett, y a toda la 4T sobre la crisis que se vive en la región Centro por la inoperancia de AHMSA. Abramo pidió en la tribuna del Congreso de la Unión, en la Comisión Permanente, que prorroguen el pago de energía eléctrica de más de 19 mil trabajadores afectados por la situación de la acerera de Alonso Ancira. Y es que el diputado coahuilense justifica la petición en que la 4T se dice un gobierno humanista, entonces este es momento de demostrarlo. Sin embargo, aquí la petición de Jericó se hubiera extendido a todo y que se viera la actuación de la Secretaría del Trabajo para solucionar el conflicto, que aunque no es meramente sindical, ayudaría.

TE PUEDE INTERESAR: Aboga diputado por obreros de AHMSA, pide les den prórroga para pagar la luz

VIII. ARRODILLADO

¿Así es lento Mario Delgado, o se esfuerza un poco? Se suponía que el llamado a la conciliación a los verdes y petistas era antes de las campañas electorales, no ahora que los números no les cuadran. Sin embargo, Mario, al ofrecer un gobierno tripartito, es decir, repartir el pastel en tres, parece estar arrodillado, cuando en realidad tiene la sartén por el mango: no incluirlos en el festín del 2024, y con eso basta.

IX. ADORMILADOS

En eso de definir lealtades y operación a favor de tal o cual partido, cuentan que quien anda patinando es Everardo Padrón García. Hay más gente −aseguran− decidida a favor del tricolor en las Secciones 35 y 38, que ganaron los afines a Ricardo Mejía, que en la Sección 5, en donde los resultados le favorecieron a Padrón, que se dice de la causa tricolor, o al menos del candidato Manolo Jiménez. Pero no basta con decirlo, sino comprobarlo con activismo, porque en la 5 andan adormilados, queriendo pasar desapercibidos, aunque desde arriba los tienen bien vigilados y documentando cómo Padrón nomás no pinta. Y desde que estuvo en campaña compartió a sus cercanos que él tiene otras aspiraciones, pero así cómo las va a poder cumplir, si nomás no le funciona al sistema.