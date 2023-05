POLITICÓN: Big Brother en el IEC

I. ¿DENUNCIAS POR LLEGAR?

El que se anda pasando de listo −dicen− y de paso incumpliendo con parte de sus obligaciones es David Hernández, todavía coordinador deportivo en la UAdeC. Anda muy metido en las campañas políticas, quizás por convicción partidista, quizás buscando llegar a otra posición más adelante, el caso es que no hay quien meta en cintura a este y otros varios funcionarios universitarios. ¿Cuál es el límite que tienen estos servidores públicos? También cobran del erario, y por eso deberían sujetarse a las mismas reglas que los burócratas estatales y municipales, pero parece que la mirada de las autoridades no voltea hacia quienes tienen puestos en universidades públicas. ¡Aguas! Porque las denuncias están ahora a la orden del día.

II. ESPEJITOS

El que continúa vendiendo espejitos a los acreedores, pequeños y medianos empresarios de Monclova, es “El Bimbo” Héctor Garza. Nada ha hecho el alcalde monclovense Mario Dávila para detenerlo. La doble cachucha como dueño de un despacho jurídico y secretario técnico del ayuntamiento está metiendo en problemas a los azules, porque las críticas avanzan cada día, lo mismo que el día de votar.

III. ATOLE AZUL

En el PRI de Alejandro “Alito” Moreno lo que sobra es el atole, pero lo raro es que el presidente del partido lo reparte para que se coma con el dedo. Eso fue lo que pasó en la reunión con los “presidenciables” o “corcholatas tricolores”, que suman seis: José Ángel Gurría −para los que no estaban al día: todavía vive−, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid, Alejandro Murat, además de Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes. ¿Por qué el atolito? En el mes de enero de este año, para formalizar la alianza Va por México y llegar unidos en las elecciones de Coahuila y Estado de México, los dirigentes del PRI, PAN y PRD, acordaron que serían los azules quienes definirán al candidato que impulsarían los tres en el 2024 rumbo a la Presidencia. Le falla la memoria a “Alito” y el resto de su Comité.

IV. PARA REPARTIR

De ese acuerdo emanan Alejandra del Moral como candidata a la gubernatura del Edomex, y Manolo Jiménez en Coahuila. Lo único cierto es que si “Alito” está tratando de calmar las aguas entre los “presidenciables”, lo único que trae para ofrecer −y que no le recuerden que se perpetuó modificando los estatutos− son otras gubernaturas, algunas −porque muchas ya las prometió− senadurías y diputaciones federales.

V. MOFA

Ahora que la temporada de lluvias apenas comienza, en Parras de Fernando Orozco se “traen de bajada” al empresario José Antonio Rivero. Primero un grupo de campesinos lo acusó de tomar más agua de la que tiene derecho, en complicidad con funcionarios de la Conagua de Germán Martínez. Pero es del conocimiento popular en el Pueblo Mágico que para que sus viñedos no tengan daño por granizo utiliza aparatos llamados cañones antigranizo o granífugos. Por eso ahora, dicen que antes de hacer una fiesta y que el agua no las arruine, deben preguntarle a Rivero si va o no a usar sus cañones, los cuales ahuyentan la lluvia. La burla llega a tal que hay memes e historias en redes sociales.

VI. CLÚSTER EXTENDIDO

Si bien la Zona Metropolitana de Saltillo está convertida en una región industrial, ahora vinculada con el corredor de la electromovilidad con Nuevo León, en Torreón de Román Alberto Cepeda también hace aire. Están por llegar nuevos proyectos de empresas dedicadas a la industria automotriz, entre otras. El caso es que el cambio favorable de la seguridad en Torreón está insertando a la ciudad como otra opción de la industria automotriz. De esta manera el Clúster se extiende a La Laguna.

VII. MAÑAS DE FUERA

Que si bien hay mañas −y mañosos− en las lides electorales dentro de Morena, esto no se debe a los fundadores, sino a la gente externa que ha sido admitida. Lo anterior fue lo que trató de decir la candidata Lizbeth Ogazón cuando le preguntaron sobre la presunta compra de votos que se está operando entre los guindas. Lo que sí dejó claro es que a ella no le toca meterse en esa camisa de once varas, sino que esto lo debe ver, en todo caso el presidente Diego del Bosque, y también la autoridad electoral, que tendría la última palabra al respecto. Lo que sí caló hondo es que hable de los importados, porque ya ven que en Morena en estos momentos está bien tutifruti y los fundadores, muchos de ellos, quedaron en el olvido y otros más ya hasta se fueron al partido rojo.

VIII. MILITANCIA AMARILLA

A quien le anda quedando mal la “militancia” −¿cuál?− es a los amarillos. No aparecen por ningún lado. Ayer andaban batallando para el evento de Manolo Jiménez y el candidato Álvaro Moreira. Ni porque el suplente de Álvaro es Ángel Guajardo, descendiente de la mandamás del PRD, se pusieron las pilas. Al final, desde temprano, tuvieron asegurado el lleno del evento porque los seguidores de la UNTA, de José Luis López, se comprometieron a jalar parejo.

IX. EN VIVO

Está bien que el IEC de Rodrigo Paredes quiera tener todo un “Big Brother” de sus oficinas en la próxima elección, pero cuentan que anda retrasado en la instalación de los equipos que compraron. Ahora falta saber qué uso se les va a dar de manera posterior, no vaya a resultar como con Gabriela de León, que de la noche a la mañana no había nada, ni computadoras ni programas. El caso es que sí habrá una elección vigilada a través de video en tiempo real, para que nadie tenga duda de lo que sucede en los comités, en el mismo Instituto y en las bodegas a donde llegarán las boletas electorales. ¿Será para que el PT de Valeria Flores no siga insistiendo en que sea la Guardia Nacional la que vigile el proceso de principio a fin?