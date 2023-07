POLITICÓN: En Saltillo, discurso de Sheinbaum deja duda entre empresarios

I. LE GUSTAN LOS RETOS

El que nomás no entiende es el “peor alcalde que ha tenido Ramos Arizpe”, Ramón Oceguera. Sigue llevando la contraria al tricolor, pero queriendo recibir favores de las administraciones emanadas de este mismo partido político. Está fuera del penal porque se había comprometido a estar en la misma línea, pero por lo visto ahora va con los rojillos en serio, y eso traerá consecuencias. Veremos qué reacción hay en los próximos días de la Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores, en donde “Moncho” tiene asuntos pendientes todavía por su administración al frente del ayuntamiento ramosarizpense. El asunto no está resuelto, sigue vivo, pero le gustan los retos.

II. ¿ALGO TURBIO?

En el municipio de Múzquiz de Tania Flores los regidores andan muy dóciles. Votan a favor de las propuestas de la alcaldesa, sobre todo cuando es bastante cuestionable el punto de compra de camiones de basura usados. Con razón en el tricolor pararon las antenas para revisar bien la relación entre los ediles de este partido y la alcaldesa, no vaya a ser que debajo de la mesa de los acuerdos haya algo turbio.

III. HAY PREOCUPACIÓN

En Ciudad Acuña de Emilio de Hoyos hay algo de preocupación entre pescadores y población por los niveles de llenado que tiene la presa La Amistad. No obstante las lluvias recientes, el embalse se encuentra a poco más de un 30 por ciento, lo que no es para nada un panorama halagüeño. Esta presa es internacional, y el agua que almacena lo mismo pertenece a México que a Estados Unidos, pero además existe la necesidad de verter agua por el río Bravo para diferentes usos, entre ellos el consumo humano. La situación de sequía en el norte de Coahuila no es tan grave como el año pasado, pero los pronósticos de lluvias no son nada favorables.

IV. TIEMPO DE GRISES

La llegada de Ricardo Mejía a la dirigencia del PT hizo a algunos replantearse la idea de si estaban bien en Morena o de plano irse descaradamente con los rojillos. Saben que al menos en la próxima elección habrá cancha y tabla para candidaturas en las alcaldías y decenas de regidurías. De ahí a que ganen es otro boleto, pero por lo pronto algunos que han sido grises en el PRI, PAN, PRD, PVEM, UDC, MC, Morena y cualquier partido que se antoje, incluso desaparecidos, podrán cumplir su sueño de ser candidatos.

V. ENTREGA RECEPCIÓN

Que la entrega recepción en la administración estatal ha implicado trabajo más demandante en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Teresa Guajardo, porque es la dependencia encargada de coordinar los trabajos. Sin embargo, en otras secretarías los están agarrando con los dedos en la puerta. Entre conseguir la documentación necesaria para alimentar la plataforma, obtener los estados financieros y revisar que quien cobra realmente esté en su puesto, se la han pasado en las últimas semanas. Sí es un cierre ordenado, pero a los administradores les está costando trabajo porque no llevaban registros al día. El mes próximo el equipo de Manolo Jiménez empieza a ver el tema.

VI. ESPECTACULARES

Que el INE de Guadalupe Taddei empezó por buscar el hilo conductor del dinero de los anuncios espectaculares de las “corcholatas” para saber de dónde salió. También los consejeros se han comprometido a que “bajarán” varios espectaculares y que algunos van a ser cargados a la cuenta de los partidos, en este caso Morena. Como pinta el escenario, más bien están haciendo el río revuelto. Dan muchos brincos y el suelo está parejo.

VII. SITUACIÓN DIFÍCIL

Con la política antiinmigrante del gobernador de Texas, Greg Abbott, la situación en Piedras Negras de Norma Treviño empieza a tornarse difícil. En esta ciudad, y aunque en menor cantidad también en Acuña de Emilio de Hoyos, están detenidos grupos de migrantes, principalmente centroamericanos, que buscan cruzar el río Bravo. La colocación de boyas y barreras físicas de alambre con navajas en el territorio texano está provocando que las personas que llegan a la frontera permanezcan a la expectativa, pero generando las necesidades propias de la población flotante. Mientras tanto la 4T ni suda ni se acongoja, y Marcelo Ebrard, el excanciller que se tapó los ojos ante el problema, sigue con su intención de ser candidato a la Presidencia.

VIII. SACARLE LA VUELTA

Morena de Mario Delgado encontró otra forma de sacarle la vuelta a la Ley Electoral y promover a la 4T, al partido y los candidatos. Han iniciado un proceso de credencialización de defensores. Sean militantes o sólo simpatizantes, los morenos buscan que la gente tenga su credencial, pero mientras tanto van a poder andar en las calles y colonias promoviendo al movimiento, todo con miras a la elección presidencial del 2024. En Coahuila de Diego del Bosque no hay fecha para esto.

IX. CONTINUIDAD

El discurso de Claudia Sheinbaum en Saltillo fue decir que todo lo que ha hecho AMLO está bien, y que ella representa la continuidad, nomás. Seguramente entre los morenos eso está bien, pero entre los empresarios deja dudas. También a la “corcholata” favorita de Palacio le dijeron que Diego del Bosque, el dirigente de Morena en la entidad −¿si lo conocerá?− advirtió que con la llegada de Ricardo Mejía al PT del estado, peligra la alianza de este partido a nivel local. Claudia le sacó la vuelta al tema y dijo que cuando se obtenga el resultado de las encuestas, por allá de los primeros días de septiembre, entonces verán ese tema. Además dice que va arriba en las encuestas, está confiada en dejar atrás al carnal Marcelo Ebrard y al tabasqueño −otro− Adán Augusto López.