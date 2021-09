POLITICÓN: INFORME ALENTADOR

I. INFORME ALENTADOR

Si los reportes de la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal, son correctos, y no hay retrasos -como ha sucedido- en la entrega de información de parte del IMSS, de Leopoldo Santillán, y del ISSSTE, todo indica que la tercera ola va disminuyendo. Pero además hay alentadores informes: el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington prevé que también irán a la baja los casos de fallecimientos y contagios. Habrá una tregua de la pandemia nuevamente para Coahuila, pero eso depende de seguir usando cubrebocas, gel y mantener los protocolos.

II. LE LLOVIERON

A quien le llovieron críticas fue al presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de invitar a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, ahora recibió a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien de último minuto acudió a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Para muchos, esta reunión se asemejó más a la cumbre de los presidentes más polémicos –por decirlo de manera suave- que una reunión de los países latinos. Tanto así que una de las conclusiones de esta reunión fue pedirle a Estados Unidos que cese el bloqueo a Cuba. ¿Le agradará esto a Joe Biden?

III. COLMILLUDOS

Que los regidores electos de Movimiento Ciudadano en Coahuila -toman posesión en sus respectivos cabildos el 1 de enero de 2022- traerán el colmillo retorcido porque fueron capacitados en Nuevo León, con la participación y apoyo del gobernador electo, Samuel García. El coordinador estatal de MC, Horacio Tijerina, y el dirigente nacional de MC, Benjamín Alamillo, también estuvieron en la capacitación. Parece que el otro Movimiento también va despegando como la espuma en el Noreste, no dude que en Coahuila y otras entidades pueda despegar en los próximos procesos.

IV. LOS PICOS DE CERA

Otra vez los dos municipios coahuilenses más importantes de la frontera con Estados Unidos: Acuña, de Roberto de los Santos, y Piedras Negras, de Claudio Bres, están contra la pared. Tienen en sus territorios a miles de migrantes haitianos, cubanos, venezolanos y centroamericanos, pero no pueden levantar la voz de pedir recursos para atender la crisis humanitaria, para no molestar al presidente Andrés Manuel López Obrador. De los Santos por órdenes de su jefe Lenin Pérez se ha quedado callado y Bres, no se diga, depende de tener el pico de cera en el tema, para seguir en la 4T.

V. APOYO A LA FIL

El restaurante Il Mercato se unió como patrocinador en la Feria Internacional de Libro. Este año el país invitado a la FIL 2022 es Italia, y los propietarios de Il Mercato tienen origen en este país europeo. Es justo reconocer la visión, pero sobre todo el gesto de apoyo de esta familia, a través de Fabio Gentiloni y su madre Beatriz Arizpe. Con este ejemplo de apoyo a las letras se espera que en futuros eventos dedicados a la lectura y la cultura más integrantes del sector de industria, comercios y servicios apoyen las actividades. De manera general, la FIL 2022 ha tenido un buen recibimiento.

VI. ÚLTIMA CARTA

Que César Flores “El Transparente” anda jugando su última carta para mantenerse como regidor en Monclova, el cual a partir del 1 de enero de 2022 será gobernado por Mario Dávila. El viernes tuvo audiencia de alegatos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dentro o fuera -dicen los que lo conocen- César será genio y figura, de tal manera que continuarán sus investigaciones hacia las administraciones panistas, para hacerle la vida de cuadritos. Por eso los priistas son tan pasivos en Monclova, tienen quien les haga la chamba.

VII. FRECUENTES VISITAS

El que mantiene frecuentes visitas a Coahuila es Jaime Martínez Veloz, ex candidato a la gubernatura de Baja California. Este fin de semana estuvo en Viesca, porque fue invitado por el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, junto con Enrique Martínez y Morales, secretario de la Vivienda y Ordenamiento Territorial, para conocer el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico. Tanto Enrique como Jaime recibieron una amplia explicación de todo lo que se hace en este centro. Como gente de desierto, ambos se quedaron asombrados, pero complacidos con el proyecto.

VIII. AUDITAR AL SISTEMA

Entre los temas que Román Cepeda, alcalde electo de Torreón, tocó con los restauranteros adheridos a la Canirac estuvo el tema del agua. En la Comarca Lagunera sí es un problema el abasto y la calidad por el arsénico en los pozos. Cepeda comentó en corto que la transición empezó y va fluyendo sin sobresaltos con la gente de Jorge Zermeño. Sin embargo, en el tema del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, no sólo está el reto de resolver la calidad y el abasto del agua potable, sino también que se rindan cuentas claras, por eso la probabilidad de hacer una auditoría al Sistema es alta.