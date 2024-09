El sospechoso del presunto atentado contra Trump dijo que quería unirse a la guerra en Ucrania

FLORIDA- Ryan Wesley Routh, de 58 años, declaró a The New York Times en 2023 que había viajado a Ucrania y quería reclutar soldados afganos para luchar allí.

Ryan Wesley Routh, el hombre de 58 años arrestado el domingo en relación con lo que el FBI describió como un intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump, había expresado su deseo de luchar y morir en Ucrania.

Las publicaciones de Routh en el sitio de la red social X revelaron una inclinación por la retórica violenta en las semanas posteriores a la invasión rusa de Ucrania en 2022. “ESTOY DISPUESTO A VOLAR A CRACOVIA E IR A LA FRONTERA DE UCRANIA PARA ALISTARME AL EJÉRCITO COMO VOLUNTARIO Y LUCHAR Y MORIR”, escribió.

En la aplicación de mensajes Signal, Routh escribió: “Los civiles deben cambiar esta guerra y evitar guerras futuras”, como parte de su biografía de perfil. En WhatsApp, se leía en su biografía: “Cada uno de nosotros debe poner de su parte todos los días con las medidas más sencillas para ayudar a apoyar los derechos humanos, la libertad y la democracia; cada uno de nosotros debe ayudar a los chinos”.