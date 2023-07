POLITICÓN: Le sale a la CFE ‘el tiro por la culata’ en la Región Carbonífera

I. SEGUNDA OPORTUNIDAD

Muchos celebran que General Cepeda de Pablo Salas tenga el distintivo de Pueblo Mágico, porque es un gran logro. Sin embargo, también existe la pregunta de cómo lo lograron, porque no se valoró que la cabecera municipal no tiene banco, el servicio de internet es pésimo, no hay lugares en que los turistas puedan pasar buenos momentos como restaurantes, por ejemplo. Una de las carreteras no tiene señalética y la otra está muy deteriorada y es peligrosa por los baches. De cualquier modo, Salas tendrá una segunda oportunidad de echar a andar el plan de atraer turismo, porque una cosa es segura, todo apunta a su reelección. Lo malo es que todos siguen con los brazos cruzados.

II. ARREPENTIDOS

En el Frente Amplio por México, y más entre los azules, reniegan ahora de haber apoyado en algún momento a Gilberto Lozano González, el fundador del Frente Anti AMLO (Frena). Demandó a Xóchitl Gálvez, la aspirante mejor posicionada de la alianza PRI, PAN y PRD. Gilberto se está viendo muy veleta, pero además, también quiere ser candidato a la Presidencia. En realidad el Frena nunca funcionó contra AMLO, pero quién sabe qué efectos tenga contra el Frente.

III. INSERTADOS Y DESCARTADOS

Si bien en Ramos Arizpe de Chema Morales ya se barajan nombres, hay algunos que desde ahora empiezan a descartarlos. Cuentan que el empresario Gerardo Covarrubias nomás anda haciendo el caldo gordo a Morena, pero que en realidad no va, ni de chiste, porque gana más afuera que adentro. El dilema está en el Frente Amplio por México, porque son varios los tiradores, y ahora incluya al “HH” Héctor Horacio Dávila, quien según se dice, nunca se fue del PAN y, por lo tanto, está apuntado entre los tiradores de la alianza. De ese grupo descarte también a Raúl Xavier González, de quien se dice sí quiere, pero en el tricolor y con los azules ya lo ven de ladito.

IV. MÁS BARDAS

Incluso en el municipio ramosarizpense se reporta que el “HH” Dávila trae dura competencia con las corcholatas de AMLO, y no precisamente porque vaya como candidato a la Presidencia de la República, sino porque tiene decenas de bardas pintadas a su favor. Al fin y al cabo hay forma de sacarle la vuelta a la Ley Electoral, y además, alegan algunos, se trata de una asociación civil la que está promoviendo, y no de una persona. Veremos qué dice la autoridad electoral.

V. ENFOCADO

Que Luis Fernando Salazar anda más enfocado −en un segundo intento, porque el primero lo mandó pa’ tras el INE− en la alcaldía de Torreón que en la senaduría, aunque no le haría el feo. Sin embargo, las posibilidades de pelear en la elección del 2024 las visualiza en la Presidencia Municipal. Hace años, cuando fue panista, controlaba junto con su familia una parte del voto duro de los azules. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. ¿A qué le andará apostando el exniño azul? Aunque por ahora no se ve quién le haga sombra, la realidad es que pronto le van a surgir competidores para la interna de Morena.

VI. LE TOCA

Que no sólo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro trae un desorden con cifras y seguimiento, también en la delegación del Bienestar de Claudia Garza del Toro hace aire. Dentro del cúmulo de observaciones a nivel nacional al programa de pensiones, una parte le toca a Coahuila. Dirá Claudia que ella ni estaba cuando se dieron esas observaciones, pero le toca aclararlas.

VII. VAN POR MÁS

Todavía no se hace mucho ruido, pero el tema de Aguas de Saltillo de Jordi Bosch y el vencimiento de la concesión para operar el Sistema Municipal de Agua (Simas) de la ciudad será de gran discusión a partir del año próximo. El municipio no planea por lo pronto comprar las acciones de la empresa, no obstante existe la posibilidad en las cláusulas del contrato. El tema empieza a verse, sobre todo entre los morenos, como una discusión que puede utilizarse en el próximo proceso electoral del 2024, cuando se renueven las alcaldías. Aquí queda de lado si Agsal ha sido o no eficiente en el manejo, porque una cosa es segura, si se renueva el contrato para seguir operando la red local, van por más, ahora con la planta tratadora.

VIII. INEXISTENCIA

El “Tribunalito” de Sergio Díaz definió ayer una de las últimas quejas contra el gobernador electo, Manolo Jiménez. Declaró la inexistencia de las quejas que interpuso el Partido del Trabajo de Valeria Flores. Se confundieron, como luego dicen, en eso de la propaganda electoral, pensaron que estaba en un edificio público, pero resultó que no después de las pruebas que se aportaron de uno y otro lado. El PT lo hizo nomás por no dejar.

IX. ¿JUSTOS POR PECADORES?

Aunque dicen en la Región Carbonífera que están pagando justos por pecadores, las autoridades federales sostienen que la mayoría son pecadores. Hablamos de que la CFE de Manuel Bartlett no quiso ensuciarse más las manos y prefirió suspender las compras a algunos carboneros, que según la STPS han incumplido con normas de seguridad. A la CFE le ha salido el tiro por la culata desde que inició sus nuevos procesos de adjudicación de contratos. Las críticas contra el expriista Bartlett son de todo tipo, por favorecer a los Flores de Múzquiz, por no avanzar en el rescate de mineros y porque se hace de la vista gorda en la compra de carbón de minas ilegales, como la del accidente más reciente en Sabinas.