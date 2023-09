POLITICÓN: ¿Qué pasa con los organismos autónomos?, ¿viene nueva ‘rasurada’ contra ellos?

I. ¿QUÉ PASA?

Algo sucede con los organismos autónomos: la CDHEC cambió de titular intempestivamente. Ahora está José Ángel Rodríguez. En el ICAI “rasuraron” a dos comisionados y ahora el Consejo General funciona con tres, en lugar de cinco integrantes. Pero no pierda de vista al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción, el cual deberá tener nuevo integrante y presidente en la primera semana de octubre. Todo se va a “entrampar” como sucedió con el ICAI. Si el Congreso no apresura el paso y no nombra un Comité de Selección, para definir un nuevo consejero ciudadano del Sistema, entonces se abrirá la puerta a eliminar también un consejero del sistema. Podrán argumentar el ahorro, pero la realidad es otra.

II. NUEVO PRESIDENTE

Llegue o no llegue un nuevo integrante al Consejo de Participación Ciudadana, Jafia Pacheco -que cuentan anda como en la charreada, haciendo el paso de la muerte, para brincar a otro cargo, pero en el servicio público- habrá nuevo presidente den el mentado CPC, y será el lagunero Miguel Francisco Crespo. Van puros de por allá.

III. ESCUELAS LEJANAS

Todo mundo pensaba que la queja era el llevado y traído tema de los libros de texto gratuito, pero no era así. La manifestación en la Sedu de Francisco Saracho se presentó ¡por falta de escuelas! en colonias relativamente nuevas. Saracho se deslindó del asunto y aventó la pelotita a otras autoridades, entre ellas a José Antonio Lazcano, director de Desarrollo Urbano. Y es que reconociendo la realidad, resulta que los constructores voraces hacen su fraccionamiento, muchas veces de “acceso controlado” y bardeado para vender los inmuebles más caros y se olvidan de la reglamentación de dejar espacio para escuelas -ilógico que esté una en un fraccionamiento privado- y las familias tienen que trasladarse grandes distancias para llevar a los hijos.

IV. COMPAÑEROS

El que difundió una fotografía con el abogado del momento fue Hugo Morales, ex presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC). ¿Y quién es el abogado del momento, y por qué? Se trata de Miguel Ontiveros Alonso, quien fue compañero de Hugo en la Universidad de Salamanca. Ontiveros es quien consiguió que Emilio Lozoya esté libre de pago y acusaciones por el caso Agronitrogenados. Así de paso, ¿Hugo se andara promoviendo?