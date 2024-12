‘Por favor, NO me acaricies. Estoy trabajando’

Sus hermanas Abisai y Anahí son chef y maestra de preescolar, respectivamente.

Ella fue diagnosticada con “retinopatía del prematuro”.

Sari, como la llaman, se graduó de Licenciada en Educación Artística y trabaja en la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León, en el área de Educación Especial, donde elabora materiales y planes de estudio para personas con discapacidad visual.

¡Ah qué Samuel!

Para que nos demos cuenta del despiste que vive el gobernador Samuel García, ayer publicó en sus redes sociales que andan buscando a Sari para apoyarla.

Nadie le ha dicho que esta mujer menuda de 1.50 metros de estatura, ¡trabaja en una dependencia de su propio gobierno! pero él dice que la andan buscando. Por favor, avísenle.

”El hecho de que pueda hacer materiales para niños que no ven me hace feliz, porque pueden tener lo que yo no tuve”, dice Sari.