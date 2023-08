Robert Plant, Toto Cutugno y Lauryn Hill

Esta última semana de agosto no dejó de haber festejos por cumpleaños, duelos por fallecimientos, pero también más aniversarios de solistas de diversos géneros que han hecho historia en el mundo de la música.

El cumpleañero de la semana fue en específico el domingo 20 el cantante de origen británico Robert Plant al llegar a los 75 años de edad, quien estando en el proceso de firmar contrato con un sello discográfico como vocalista líder de la agrupación The Band of Joy, en la segunda mitad de la década de los 60. al darse una inesperada desbandada de la misma, él y otro de los integrantes de la banda, el baterista John Bonham, se unieron al guitarrista Jimmy Page, integrante de The Yardbirds, y a John Paul Jones en el bajo para formar en el año de 1968 la banda de heavy metal Led Zeppelin y el resto es historia.

A inicios de los años 80, y luego de haber tenido una década gloriosa habiendo dejado para la historia himnos de la talla de “Stairway to Heaven”, “Black Dog”, “Kashmir”, “Whole Lotta Love” o “Immigrant Song”, entre otras más, con la muerte por una congestión alcohólica de Bonham el grupo llegó a su fin, pero eso no significó el final de la carrera musical ni de otros de sus miembros como Jimmy Page, quienes o pasaron a formar parte de otras agrupaciones temporales como The Honeydrippers (Plant) o The Firm (Page), siguieron haciendo historia en solitario, en el caso de Plant como intérprete de clásicos como “Big Log” o “Tall Cool One”, y ya entrados en el nuevo milenio una que otra reunión especial de los miembros sobrevivientes de Zeppelin con la que fueron los pioneros del género del heavy metal.

Siguiendo con la línea de vocalistas importantes de la música, fue el martes 22 de agosto cuando falleció víctima de cáncer de próstata en Milán, Italia, a los 80 años de edad, el cantautor italiano Toto Cutugno, quien hizo su debut oficial en un escenario musical en el Festival de San Remo como parte del grupo Albatros en el año de 1976 interpretando la canción “Volo AZ504” que fue acreedora al tercer lugar; en el año de 1980 en el mismo festival debuta como solista con el tema “Solo Noi”; en 1983 estrena en el mismo escenario su tema más conocido, “L´italianno” y en 1985 queda en segundo lugar, pero ahora como compositor, por el tema “Noi ragazzi di oggi” que se hizo famosa en Latinoamérica con la voz de Luis Miguel conocida como “Los muchachos de hoy”. También compuso temas para Christian Castro.

Para terminar, pero en notas más agradables, volviendo a los aniversarios fue el mismo 22 de agosto cuando la actriz y cantante norteamericana Lauryn Hill, anunció su primera gira mundial desde el año 2020 en honor nada menos que en honor al 25 aniversario que se cumplió el día de ayer, 25 de agosto, de la salida al mercado de su primer álbum como solista “The Miseducation of Lauryn Hill”, el cual con su singular propuesta de neo soul con influencias de R&B, Hip Hop y Reggae, fue uno de los más elogiados de 1998 obteniendo, entre otros importantes reconocimientos, el Grammy al Mejor Álbum de su Año.

Lauryn tendrá como teloneros de esta gira a sus compañeros de la agrupación The Fugees de la que fue vocalista líder a mediados de los 90 y luego de arrancar el próximo 8 de septiembre en Minneapolis, Minnesota, tendrá su cierre hacia finales de año el 9 de noviembre en la ciudad de Seattle, Washington.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx