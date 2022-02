Tres años después, Nicki Minaj vuelve con “Do We Have A Problem?”

Este tema, que cuenta con la colaboración de Lil Baby, fue presentado en vivo durante el partido de baloncesto de Los Angeles Clippers.

“Do We Have a Problem?” es el primer tema que publica, aunque después de que Nicki Minaj diera a conocer su supuesto retiro en septiembre de 2019 para dedicarse a su familia.

En 2020 se convirtió en madre por primera vez junto a su marido, Kenneth Petty.

