Rosita Quintana, Charlie Watts y Ed Asner

Agosto termina el día de hoy con un sabor amargo por el fallecimiento en la última semana de creadores de diversas ramas artísticas entre las que coincidieron dentro del Séptimo Arte que es el cine.

La primera pérdida tuvo lugar el lunes pasado y fue dentro del cine mexicano puesto que falleció como bien se informó en estos espacios en su momento la primera actriz de origen argentino Rosita Quintana a los 96 años de edad luego de haber estado hospitalizada en las última semanas pero quien además de haber protagonizado clásicos de la Época de Oro como “Calabacitas tiernas” (Gilberto Martínez Solares, 1949), al lado de Germán Valdés “Tin Tan”; “El mil amores” (1954), compartiendo créditos con Pedro Infante y Joaquín Pardavé y “El hambre nuestra de cada día” (1959), junto a Pedro Armendáriz e Ignacio López Tarso y ambas dirigidas por Rogelio A. González, tuvo también una relación muy prolífica con creadores cinematográficos coahuilenses.

Sin lugar a dudas con quien tuvo una relación más estrecha fue con el primer actor de origen saltillense Fernando Soler con quien protagonizó las comedias “Yo quiero ser tonta”, de Eduardo Ugarte y “Mi querido capitán”, de Gilberto Martínez Solares, ambas de 1950, y el clásico de culto que puede disfrutarse actualmente en el catálogo de la plataforma Amazon Prime “Susana”, bajo la dirección del maestro Luis Buñuel en 1951; bajo la dirección del nigropetense Mario Hernández en 1984 “Viva el Chubasco”, versión libre de la comedia “Lisístrata”, de Aristófanes, junto a Antonio Aguilar, Eulalio González “Piporro” y el también saltillense Rubén Aguirre, y dirigida por Agustín “Oso” Tapia, oriundo de Torreón, la última película de la actriz, “Club Eutanasia”, del 2005.

Un día después del deceso de Rosita Quintana, quien tuvo también una no menos notable faceta como compositora de canciones, falleció a los 80 años de edad el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, quien en el género documental junto con la banda con la que alcanzó el éxito y la fama fue parte de clásicos como “Symphaty for the Devil” (Jean-Luc Godard, 1968); “Gimme Shelter” (Albert y David Maysles y Charlotte Zwerin, 1970); bajo las órdenes del maestro Martin Scorsese “Shine a Light” (2008), con imágenes de su gira mundial de conciertos “A Bigger Bang” que aterrizó en México en el 2006 y uno último por estrenarse este mismo año bajo el título de “Mick & Keith”, bajo la dirección de Finlay Bald.

Por último, el pasado domingo 29 amanecimos con la noticia de la muerte a los 91 años de edad del primer actor y activista norteamericano Ed Asner, quien aunque alcanzó su máxima popularidad en la televisión en los años 70 previo a esto ya había destacado en el elenco de varios clásicos como “Piso de lona” (Phil Karlson, 1960), su debut en el cine al lado del cantante Elvis Presley; el western “El Dorado” Howard Hawks, 1967), compartiendo créditos con John Wayne y Robert Mitchum y “Ahora me llaman Sr. Tibbs” (Gordon Douglas, 1970), junto a Sidney Poitier.

Más recientemente Asner destacó en la comedia “Elf” (Jon Favreau, 2003), junto a Will Farrell; el doblaje de la ganadora del Oscar a la Mejor Película Animada del 2009, “Up”, de Peter Docter y Bob Peterson) y la serie “Grace y Frankie”, al lado de Jane Fonda y Lily Tomlin. Descansen en paz.

