¿Sabían que los países tienen personalidades, así como los individuos? Creo que México puede enfrentarse al “bully”. ¿Y tú?

La política nunca ha sido un tema que me gusta tratar. En realidad me siento un tanto ignorante y con pocos argumentos. Opiniones tengo, pero no puedo presumir de que sean muy bien respaldadas. Hay algo que estoy observando que creo que vale la pena comentar porque hace un paralelismo entre la política y nuestros procesos personales.

Si contemplamos a México y a los Estado Unidos como dos personas se hace relativamente claro que los orígenes de cada país han provocado que se formen dos estructuras de carácter eminentemente distintas. Un país fue establecido, explorado, habitado, construído. Entiendo que no estoy tomando en cuenta a los nativos originales del territorio, y es porque en ese país como se forma hoy día, esos nativos son solo una parte del conjunto. No pretendo decir que el proceso ha sido justo, solo que ha sido. El otro país fue conquistado. Tampoco pienso que fue justo, pero así fue.

Desde allí, cada país nació con un temperamento y fue construyendo su carácter en base al temperamento y sus mecanismos de defensa. México se contempla un tanto víctima, y busca quien cuide (terreno fértil para la dependencia y el paternalismo). Los Estados Unidos crece en mercantilismo, conquista, y merecimiento. Entendamos que una estructura de carácter no es quién soy, sino la manera en que me disfracé para sobrevivir.

¿Qué chingados quiero decir con todo esto? Que es hora para que México tome el autoliderazgo, que tome sus decisiones, y que no se queje de lo que otros hacen (a pesar de lo injusto y pendejo de lo que otros hacen). Yo estoy orgullosa de mi país adoptivo, y sé que, así como buscamos empoderar a grupos minoritarios, igual México, y tú y yo, debemos estar trabajando hacia el empoderamiento (sin que eso signifique convertirnos en agresores). Para el individuo y el país como entidad, es hora de hablar, de decir lo que realmente pensamos, de poner límites, de ser nuestros propios héroes.

Estoy hablando de política, y no. Te/los invito a revisar cómo vives este tipo de situación...la actitud ante el abuso. ¿Será que podamos aprender a decir “NO”?