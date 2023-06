Pero no se puede decir...Que le hicieron pasar un mal “rato”. A la preferida de su profesor, perdón de AMLO, que acompañan uno y mil asesores en su gira por todo México, no la protegen, como ordena su protector, y la prueba ha sido que alguien se aventó a valor, de que la señora Sheinbaum no es mexicana, quien para pronto desmintió tal afirmación y divulgó su acta de nacimiento, donde claramente dice que es hija de padres mexicanos, significando que ese detalle es peccata minuta, pero conforme avancen los días, los ataques en su “contra” arreciarán.