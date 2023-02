Pero no se puede decir...Que ni “cambiará”. El ex director de Pemex, desde que fue extraditado de la Madre Patria, ha estado dando atole con el dedo a las autoridades que han seguido de cerca su escandaloso caso, y no ha cumplido con la 4T pagar el importe de lo que defraudó a Petróleos Mexicanos, y ante tal situación se le debe de poner un hasta aquí, apretándole las tuercas y dictársele una sentencia, ...