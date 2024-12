Se puede decir que estalló guerra intestina en el ‘Senado’

El senador Adán Augusto López acusó de malos manejos de dineros que pertenecen a la Cámara de Senadores a Ricardo Monreal, que pronto le contestó, lavándose las manos, y en plena sesión al respecto, se le enfrentó al ex secretario de Gobernación la panista Lilly Téllez a quien quiso callar Gerardo Fernández Noroña, -y no pudo-, armándola en grande, y sobre ese agarrón innecesario, perdón, increíble, la Presidenta lo tomó a juego y dijo que no pasaba nada, con lo que aprueba y apoya la arrabalera conducta de “sus” correligionarios.