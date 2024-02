Se puede decir... Que ha pasado demasiado “tiempo”

Pero no se puede decir...Que ya es una “injusticia”. Han corrido dieciocho años en que ocurrieron los trágicos hechos en la Mina Ocho de Pasta de Conchos, en que fallecieron sesenta y cinco mineros, de los cuales siguen enterrados en las entrañas de la tierra sesenta y tres, suceso que utilizó AMLO durante toda su campaña presidencial, prometiendo que pondría empeño si llegara a ser Presidente los rescataría, pero es el desgarrador caso, que no cumplió, ya que se le ha ído el tiempo, y lo que no hizo en más de cinco años, menos lo hará en lo que le “resta” de Presidente.