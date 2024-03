Se puede decir... Que la cabra tira al “monte”

Pero no se puede decir. .Que ya no tiene “remedio”. Genaro García Luna, desde prisión en Estados Unidos, por enésima ocasión sigue delinquiendo, ya que la fiscalía gringa que lleva su escandaloso caso, recientemente lo acusó de tratar de sobornar a un compañero de celda, para que declarara falsamente a su favor, y poder adquirir otro proceso que le fuera favorable, y para el efecto, le ofreció dos millones de dólares, según dió a conocer la autoridad judicial, sin embargo, dicho intento no le resultó, sino todo lo contrario, ahora suma en su contra, un “delito” nuevo.