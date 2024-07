Alcalde electo de Sabinas, Coahuila, reprueba a la policía municipal y se declara a favor del mando único

Para el alcalde electo de Sabinas, adherirse al mando único no le resta independencia.

—Nosotros vamos a escoger al elemento que ellos quieran, al director. No me lo van a imponer. Ya tenemos una persona idónea, que conozco desde hace muchos años, porque tienes que poner a alguien que trabaje con la misma perspectiva y visión de la seguridad que tú tienes. Si no trabaja así, se va a ir y vamos a buscar otro. No creo que me reste independencia; al contrario, me va a ayudar porque podemos obtener fondos del gobierno y tener acercamientos —dijo.

—¿Cuáles son los principales problemas en materia de seguridad que tienen los habitantes de Sabinas? —se le preguntó.

—El robo a casa habitación —dijo.

En la región Norte de Coahuila no se cuenta con alcaldes electos del Partido Verde Ecologista. A nivel estatal gobierna Manolo Jiménez, postulado por el PRI-PAN-PRD, y a nivel nacional se cuenta con la fuerte presencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Ante esta situación, Díaz indicó que confía en el diálogo y la coordinación con el gobierno, e informó que se reunirá con el gobernador Manolo Jiménez en los próximos días.