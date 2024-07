Dice ‘Hola y Adiós’... Joaquín Sabina anuncia gira de despedida para 2025, con fechas en México

“Ya sé que en la última gira, alguna vez, aunque no en voz muy alta, dije que esa sería mi última gira grande. He cambiado de opinión ¿por qué? Porque lo pasé tan bien y fue tan emocionante estar en América y España [...] He decidido hacer una última gira de despedida, tanto que se va a llamar ‘Hola y Adiós’ y esta sí será de verdad la última”, expresó a través de redes sociales.

¿DÓNDE CONSEGUIR BOLETOS PARA LA GIRA ‘HOLA Y ADIÓS’ DE JOAQUÍN SABINA?

Los boletos para la última gira sobre escenarios grandes del poeta, pintor y músico español, se darán a conocer para su venta este mes, donde también se revelarán las localidades a través del continente americano y para España hasta septiembre.

Asimismo, los escenarios en que se presentará esta gira aún se mantienen en misterio, pues el cantante no ha revelado el total de shows que dará durante 2025, en su despedida.