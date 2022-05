Pero no se puede decir...Que más bien han estado “olvidados”. En el marco del día del Maestro, la 4T, con bombo y platillos anunció un raquítico aumento al salario de los Mentores, que en dinero significa una miseria, y que al escuchar tal incremento los presentes y los ausentes que no fueron invitados a la celebración, hicieron una mueca de desprecio y disgusto, ya que hoy y siempre, seguirán siendo los patitos feos de todo sexenio, y claramente en el presente, no “son” la excepción.