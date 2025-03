Se puede decir... Que no hubo interés por enjuiciar a ‘ex presidentes’

En la consulta que presentó el Peje, cuando fingía, disculpen, fungía como Presidente, a los mexicanos no les interesó tal proyecto, y que fue a dar al cesto de la basura, beneficiando a todos los ex, incluyéndolo a Él, por eso Claudia no puede proceder legalmente en su contra, por todo el tiradero que le dejó, viviendo AMLO, feliz, tranquilo, sin sobre saltos en su finca, protegido por elementos de seguridad con cargo a los mexicanos, desde donde gobierna, disculpen de nuevo, orienta a nuestra “señora” Presidenta.