Se puede decir... Que Xóchitl sigue arriba y “firme”

Pero no se puede decir... Que todo pinta que será la primera mujer “Presidente”. AMLO se arrepiente una y mil veces haber cerrado las puertas de Palacio, porque esa fue la puntilla que dio paso a que la Senadora fuera destapada, sin querer, para candidata a la Presidencia de la República, a menos que suceda algo inesperado, que en realidad -no pasará-, ya que todos sus movimientos están a la vista, y no será tan fácil que se le acerque algún maloso que quiera, o por mandato de alguien, hacerle una maldad o daño, con la intención de detener su “carrera” ascendente.