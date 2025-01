¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Jorge Luis Borges: Una invitación a su lectura de José Emilio Pacheco

Un legado invaluable que nos invita a seguir leyendo, escribiendo y soñando Este libro constituye un acto de gratitud intelectual, una muestra de deslumbramiento —producto de una fervorosa lectura de sus libros—, pero sobre todo es una invitación a acercarse al autor latinoamericano más universal. Escribió Jorge Luis Borges que él se sentía más orgulloso de las obras que había leído que de las que había escrito. Orgullo que comparte con uno de sus mejores lectores: José Emilio Pacheco.

Nada de esto es verdad de Lisa Jewe

Lisa Jewell regresa con una inquietante novela que ha arrasado internacionalmente Thriller del Año en los British Book Awards. Crime Book del Año en los Fingerprints Awards. Alix Summer, presentadora de un popular pódcast, celebra su cuadragésimo quinto cumpleaños en un pub. Allí conoce a Josie Fair, quien también está celebrando su cumpleaños, y descubren que nacieron el mismo día en el mismo hospital. Unos días más tarde vuelven a coincidir, esta vez fuera del instituto de los hijos de Alix. Josie ha estado escuchando todos sus programas y cree que su vida podría ser un tema interesante para su programa. Lo que de entrada parece una buena idea, poco a poco se va convirtiendo en algo inquietante y extraño.

Pucking Wild. Una atracción indomable de Emily Rath

Una nueva entrega del sports romance más spicy de la temporada. Mi futuro exmarido está haciendo saltar por los aires toda mi vida. Y con tal de no enfrentarme a ello, me dispongo a hacer lo mejor que se me da a mí, Tess Owens: salir corriendo. Así, me lanzo a los brazos de mi mejor amiga Rachel y del equipo de hockey para el que trabaja. Ahí está mi nueva vida, en una ciudad desconocida y rodeada de jugadores encantadores. Pero uno se destaca del resto: Ryan Langley, el delantero estrella de los Jacksonville Rays. Ahora solo me quedan seis semanas para emprender un nuevo negocio. Seis semanas para luchar por libertad.

Cuchara y memoria de Benito Taibo

Una celebración de la vida a través de sabores y recuerdos. Experiencias cotidianas que se trasforman en historias memorables; rutinas familiares que, con el tiempo, se convierten en recuerdos atesorados; viajes que marcan el curso de una vida. Benito Taibo explora la profunda conexión que existe entre su historia personal y la comida: desde los miedos de su infancia, las celebraciones en la mesa con los amigos, los libros y las películas que lo han acompañado, hasta los sabores que evocan en él a las personas que ha amado y ya no lo acompañan. Del ajo al kebab, esta primera parte de Cuchara y memoria es un testimonio de su propia existencia, pero también, como explica el mismo autor, una forma de vencer el tiempo y conservar la belleza de la vida.