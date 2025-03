Teuchitlán: Pobre México, tan lejos de la verdad y tan cerca del encubrimiento

“Soy partidario del sexo seguro –le informó a la casada infiel su nuevo amasio–. Te pido que lo hagamos con el mayor silencio posible para poder oír si viene tu marido”... La tía de Dulcibel le dijo en tono intencionado a su sobrina: “¡Traviesilla! ¡Anoche te vi con tu novio!”. “¡Caramba! –se molestó la linda chica–. ¡No puede una irse a la cama con un hombre sin que la gente piense que es tu novio!”... El relato oficialista de la historia de México está hecho por partes iguales de ocultamientos y mentiras. Ha servido, sí, para llenar la panza de muchos “historiadores” de nómina y quincena, y sigue dando todavía protección y chamba a algunos delincuentes. Ese relato maniqueo ha inventado héroes y villanos; ha erigido falsos pedestales y ha dictado injustas condenas; ha creado leyendas negras cuya negritud no alcanza a tapar su mendacidad. Una de esas demagógicas leyendas es la del hacendado explotador y cruel. No dudo que haya habido algunos de esa ralea –cabrones los hay en todo tiempo y lugar–, pero la verdad es que el hacendado típico era más bien paternalista, siquiera por el interés que le iba en tener peones satisfechos que trabajaran contentos y en paz. Ni el más obtuso o venal de los historiadores burocráticos podrá negar que la hacienda porfiriana era una entidad sumamente productiva, y que el campo era una fuente importante de riqueza, aunque fuese –lo cual es cierto– para beneficio de unos pocos. La Revolución de 1910 no tuvo su raíz en el descontento de los campesinos, sino en la búsqueda de la democracia por activistas que hoy serían llamados “burgueses”, pertenecientes a las clases medias y altas. Cuando un palero del Gobierno –también en aquel tiempo los había, como en las mañaneras de AMLO– increpó en un mitin a Madero, y le preguntó por qué no repartía su fortuna entre el pueblo, el coahuilense respondió: “Los mexicanos no tienen hambre de pan, sino de libertad”. Esa libertad, lo mismo que los anhelos democráticos del Apóstol, han sido conculcados por la falsamente llamada 4T, un régimen que a la ilegalidad ha añadido la ineficiencia y que ha llevado a México a la ruina económica, a la desintegración social y a la pérdida de la paz y la seguridad, tanto en las ciudades como en el campo. Herencia maldita fue la que Claudia Sheinbaum recibió de López Obrador ; oscuro legado que incluye entre sus consecuencias una tragedia nacional como la de Teuchitlán. No lo dirá la Presidenta, claro, ni hará públicamente ninguna crítica a su antecesor, pero no creo equivocarme si digo que en su fuero interno ha de lamentar el desastroso estado en que recibió el país y los múltiples problemas de todo orden causados por los caprichosos arranques del caudillo y que ahora a ella le toca afrontar y resolver. Pobre México, tan lejos de la verdad y tan cerca del encubrimiento, la mentira y la simulación... Pepito le hizo a su amiguita una pregunta: “Bueno: ¿cuál de nosotros es el sexo opuesto? ¿Tú o yo?”... Entre el padre Arsilio y el rabino Cohen había una grata amistad. Cierto día el buen sacerdote invitó a su excelente amigo a que ocupara el confesonario en su lugar, para que conociera esa experiencia. No sin cierta reserva el rabino aceptó la invitación. En eso llegó a confesarse un individuo y le dijo al que creyó nuevo confesor: “Acúsome, padre, de haber tenido trato de carnalidad con una mujer”. Dictaminó el rabino: “De penitencia rezarás 500 padrenuestros”. “¿500? –se espantó el penitente–. ¡Por un pecado igual el padre Arsilio me hace rezar solamente cinco!”. Explicó el rabino Cohen: “Es que él no sabe lo sabroso que es eso”... FIN.

