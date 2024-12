$!Ultima Luna Llena del 2024 en México.

y yo no me lo callo”.

Gitano al creerse deshonrado

se fue a su mujer, cuchillo en mano

”¿De quién es el hijo? Me has engañao’ fijo”

y de muerte la hirió.

Luego se hizo al monte con el niño en brazos

Y allí le abandonó.

Luna quieres ser madre

y no encuentras querer que te haga mujer.

Dime, luna de plata

¿Qué pretendes hacer con un niño de piel?

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

Hijo de la luna.

Y las noches que haya luna llena

será porque el niño esté de buenas

Y si el niño llora

menguará la luna para hacerle una cuna.

Y si el niño llora

menguará la luna para hacerle una cuna.

Cajón de Sastre:

- Quienes me conocen de tiempo, de siempre, de cerca y de lejos, me han oído decir que yo soy hijo de la Luna. Ahora, ya saben por qué...

- Hace tiempo que dejé de escribir para ti, porque ya no me lees; porque cuando lloro no menguas ni me acunas...