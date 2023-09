Un círculo virtuoso

Desde hace siglos el concepto del “bien ser” ha sido una preocupación fundamental de pensadores y filósofos. Este concepto se refiere a la búsqueda de una vida virtuosa, en armonía consigo mismo y con los demás. A lo largo de la historia, varios pensadores han reflexionado sobre este tema, cada uno aportando su propia perspectiva y enfoque.

Por ejemplo, Aristóteles relacionó el “bien ser” con la ética y la búsqueda de la felicidad, al argumentar que el ser humano alcanza su máximo potencial cuando cultiva virtudes como la prudencia, la valentía, la justicia y la amistad. El “bien ser”, entonces, implica encontrar un equilibrio entre los extremos y vivir una vida de virtud, alejándose de los vicios.

Para este filósofo la felicidad depende de la actividad que está de acuerdo con la virtud y esta virtud se encuentra en relación con la mejor parte del ser humano.

Los estoicos veían el “bien ser” como la consecuencia de vivir de acuerdo con la virtud, la razón y la autodisciplina. Consideraban que al cultivar estas cualidades y practicar la indiferencia hacia las cosas externas, uno podía lograr una vida plena y serena, independientemente de las circunstancias que presenta la vida. Los estoicos ofrecen un enfoque práctico y ético para alcanzar la felicidad y el bienestar en la vida cotidiana

En la filosofía confuciana, el “bien ser” se relaciona con la armonía social y la moralidad. Confucio enfatizó la importancia de las relaciones familiares, la lealtad, el respeto y el sentido del deber como elementos clave para lograr el bienestar individual y social. Consideraba que vivir de acuerdo con los rituales y las virtudes era esencial para alcanzar la excelencia moral.

Immanuel Kant se centró en la moralidad y el deber como componentes esenciales del “bien ser”. Su ética se basa en el imperativo categórico que manda obrar según una máxima tal que, quien la acata, pueda desear que su comportamiento se convierta en una ley universal. Para Kant, hacer lo correcto por deber, en lugar de por interés personal, es un elemento fundamental del “bien ser”.

Lo anterior viene a colación porque hace años conocí a don Carlos Kasuga Osaka, quien aborda el tema del bien ser.

Recuerdo el momento en que coincidimos en un simposio de jóvenes emprendedores, donde me correspondió ser el responsable de una mesa de trabajo. En esa ocasión, Don Carlos participó compartiendo con la audiencia sus experiencias como exitoso empresario y sus vivencias personales, enfocándose básicamente en el “bien ser”.

En esta entrega, destaco algunas ideas que don Carlos compartió aquel día:

“Soy hijo de inmigrantes japoneses que en los años treinta tuvieron la gran visión de elegir esta tierra. Al analizar las diferencias entre Japón y México, noto notables discrepancias: la educación, la religión y la actitud hacia la vida misma.

“México se enfoca mucho en la educación instructiva y en los conocimientos, pero en general no se presta suficiente atención a la educación formativa, es decir, en los valores que se inculcan en las escuelas, pero que deben custodiarse desde casa”.

Para don Carlos existen cuatro pasos para ser una persona de excelencia.

Primero, es necesario saber del bien ser, que significa honestidad, limpieza, responsabilidad, puntualidad y disciplina en el trabajo.

Inclusive, hay que saber bien ser en relación con el tiempo: “Aquí hay cerca de 600 personas. Si el conferencista llega 10 minutos tarde, estamos perdiendo 6 mil minutos en México. No se puede jugar con el tiempo, y mucho menos con el tiempo de otras personas”.

Continuó Don Carlos diciendo: “Haz las cosas bien desde la primera vez; eso implica el segundo paso: el bien hacer. Si vas a nadar, hazlo bien, y si vas a estudiar, entrégate por completo. Las personas que son bien ser y dan a la familia y a su escuela más de lo que recibieron, alcanzarán el bien estar, lo que significa dar más de lo que se recibe, tanto a la familia como al trabajo y a la sociedad”.

Al referirse al valor del respeto, enfatizó: “Si algo no es tuyo, debe pertenecer a alguien. Si encuentras esta pluma en un escritorio y no es tuya, debe ser de alguien; por lo tanto, devuélvela. Si te topas con un reloj o un anillo que no te pertenecen, deben ser de alguien. Si encuentras una cartera tirada en la calle y no es tuya, debe ser de alguien; y si te encuentras con una señora en una fiesta y no es tuya, definitivamente debe ser de alguien”. En esto consiste el bien tener.

“Sin embargo, es triste ver a muchas personas, incluyendo a innumerables políticos, que aun teniendo dinero, nunca alcanzarán el bien tener, mucho menos el bien estar, porque han ignorado el bien ser y el bien hacer”.

Cuando se siguen los tres primeros pasos (bien ser, bien hacer y bien tener), la persona alcanza el bien estar que es sinónimo de plenitud.

Luego apuntó: “En un programa de televisión al que fui invitado para actuar como traductor de unos empresarios japoneses, se les preguntó cuál era la diferencia entre los trabajadores japoneses y los mexicanos. Su respuesta fue contundente: Hemos visitado muchas empresas mexicanas y hemos encontrado que el trabajador mexicano es muy hábil, pero, aun cuando esto es así, las relaciones entre los obreros y la empresa en ambos países son muy diferentes.

“Aunque Japón y México tienen muchas similitudes (a ambos pueblos les gustan las peregrinaciones, las tamboras, los amuletos, los cuetes, etc.), existe, sin embargo entre ellos una gran diferencia: cuando en México se va a los templos ‘a pedir y a esperar’, en Japón los japoneses vamos a los templos ‘a ofrecer’. De igual manera, nos hemos dado cuenta de que mientras los sindicatos mexicanos presentan un ‘pliego de peticiones’, por su parte, los sindicatos japoneses presentan un ‘pliego de ofrecimientos’. ¡Pequeña pero gran diferencia!

“¿A qué me refiero cuando digo pliego de ofrecimientos? Al hecho de que, por ejemplo, si fabricamos mil carros, ‘ofrecemos’ fabricar mil 200 para el año siguiente. O bien, si la empresa ha tenido un 5 por ciento de errores en la producción durante el año, entonces los trabajadores ‘ofrecen’ reducirlo al 3 por ciento. Y con base en estos ofrecimientos, las empresas japonesas alcanzan niveles sorprendentes de competitividad”.

La cultura laboral mexicana, en contraste con la japonesa, se orienta en solicitar más días no laborables, más vacaciones y beneficios. Lamentablemente, se pide y exigen derechos, pero se compromete menos en cuanto al trabajo y las obligaciones. Al tener este paradigma laboral es más difícil alcanzar la competitividad.

“Había un bosque”, continuó Kasuga, “en el cual todos los animales vivían en armonía. Cierto día se desató un gran incendio. Los animales huyeron, excepto uno: un pequeño gorrión. El ave volaba al río, mojaba sus alas y dejaba caer unas cuantas gotas sobre el inmenso bosque, intentando apagar el tremendo incendio. El animalito repetía esta acción sin cesar, sin dar muestras de cansancio.

“El elefante le dijo al pajarito: Gorrioncito, no seas tonto, huye con nosotros. Pero el gorrión respondió: Este bosque me ha dado un hogar, me ha dado a mis amigos, pero, sobre todo, me ha dado felicidad. Lo mínimo que puedo hacer por este lugar que me ha dado tanto es tratar de rescatarlo. Y así, el gorrión continuó arrojando esas gotas sobre el bosque. Cuando Dios lo vio, se apiadó y mandó una tormenta para apagar el fuego.

“Así también ustedes – dijo- deben saber que esta tierra, este México que les ha dado un hogar, una familia y la libertad construida por tantas vidas, por tantos héroes, y sobre todo que ha brindado tanta felicidad a pesar de que en este momento vivamos un incendio de pobreza, de ignorancia, de injusticia y corrupción; así también ustedes deberían derramar gotas de sudor, esfuerzo y trabajo por su querido México”.

Estoy de acuerdo con don Carlos: México demanda bastantes gorriones y personas que fundamenten sus vidas en el círculo virtuoso: “bien ser”, para “bien hacer”, para “bien tener” para alcanzar, sin lamentaciones, la plenitud del “bien estar”.

cgutierrez@tec.mx

Programa Emprendedor

Tec de Monterrey

Campus Saltillo