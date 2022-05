Acompáñame a Los Herreras, Nuevo León. Quiero que vayas conmigo a ver si es cierta una teoría que tengo. Aprovecharemos el viaje -no todo es teoría- para comer cabrito. En Los Herreras, lo mismo que en Bustamante, se prepara el mejor cabrito guisado que se puede gustar en el continente americano, desde el estrecho de Behring hasta la Patagonia. No sé más allá, pero más acá no.

Pero volvamos a las cosas ...