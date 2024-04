POLITICÓN: Entre errores técnicos y falta de polémica, Mitchel Márquez y Javier Díaz salvan debate en Saltillo del aburrimiento

I. MONÓLOGOS

Conforme a lo esperado, el “debate” entre la media docena de candidaturas a la alcaldía de Saltillo destacó por la ausencia de polémica. Y, tal como ocurrió con el debate presidencial, la autoridad electoral que encabeza Rodrigo Paredes Lozano dejó mucho que desear en la producción del evento. Por ejemplo en el switcheo de cámaras, que tardó demasiado en varias ocasiones. Y aunque hubo muy poco público, de todas formas el moderador tuvo que intervenir varias veces para llamar al orden, sobre todo al final cuando parecía que todo mundo ya tenía prisa por irse, y debió contener los ánimos hasta que despidiera la transmisión.

II. EXTRAVIADA

Varias cosas quedaron claras en el encuentro. Una de ellas fue la razón por la que a la aspirante del Verde, Elisa Catalina Villalobos, no se le ha visto haciendo campaña. ¡Y es que no tiene idea de lo que anda haciendo en este baile! Se le traspapelaban los apuntes y luego no podía leerlos bien o se perdía en el tema. Ya ni siquiera cuando le tocó hablar del medio ambiente que, se supone, es lo suyo, pudo consumir el tiempo que tenía, pues dejó más de un minuto en el reloj.

III. REVELACIÓN

El que más jugo le sacó al ejercicio, pues conectó anímicamente con los electores, fue el neoemecista Mitchel Márquez. No es exageración decir que, si no hubiera sido por él, lo de ayer hubiera sido una cosa aburridísima. Pero falta ver si eso se convierte en votos porque al locutor, en su afán de presentarse como un ciudadano químicamente puro, se le olvidó pedirle a la gente que vote por él y, ya en el cierre de sus intervenciones, se llevó entre las patas hasta al dirigente nacional del partido que lo postula, a quien le dijo que no tiene compromisos con nadie, ni siquiera con él, pues sólo le responde al pueblo.

IV. NO ES LO MISMO...

Otra que dejó claro que no es lo mismo dedicarse a echarle porras a la cuatroté en las redes, que aspirar a un cargo público, fue la morenista Alejandra Salazar. Armada con unas cuantas frases relativas a lugares comunes, pero sin mayor sustancia, la youtuber sin duda desaprovechó la oportunidad que tuvo para presentarse como una aspirante combativa, capaz de disputar el liderato de la contienda y ser percibida por el público como alguien que puede con la alcaldía saltillense.

V. CUMPLIÓ

Javier Díaz, el aspirante de la coalición PRI-PRD-UDC, salió a hacer lo suyo y lo consiguió: presentó propuestas, tiró algunos golpes a la cuatroté, aderezó sus intervenciones con algunas frases pegadoras y no cometió errores. Como líder de la competencia era el que más tenía que perder y por ello bien puede decirse ganador, pues sus adversarios realmente no lograron conectarle ningún golpe relevante. Quedará para el anecdotario su cierre, en el cual repitió la frase que pronunció cuando se registró como precandidato del PRI a la alcaldía: “estoy listo para partirme la madre trabajando por tu familia y por amor a Saltillo”.

VI. POCA SUSTANCIA

De las otras dos candidatas pocas cosas hay para decir: la panista Amal Esper demostró que lee bien, pero no puede salirse del guion porque se trompica y se le acaba el tiempo. Y la ahora petista Diana Hernández nada más dejó claro que, como abogada es multifacética: lo mismo atiende asuntos de carácter corporativo que ambientales, de Derechos Humanos o civiles. Aunque, bueno, también fue enfática en señalar que ella es la auténtica representante de la 4T.

VII. PELEONERO

Hace unos días comentamos aquí sobre el altercado entre el tesorero del Congreso y el diputado local del Verde, Jorge Arturo Valdés Flores. Pues ahora le contamos de otro incidente que sugiere que el legislador local es afecto a los pleitos. Según nos informan, Valdez Flores acudió hace unos días al rescate de su hermano, detenido en San Pedro de las Colonias debido a su estado de ebriedad. Al parecer, el diputado también andaba bajo los influjos del alcohol y eso, aunado a su poca civilidad para “pedir favores”, hizo que casi se trenzara a golpes con los uniformados. Dos incidentes ya marcan una tendencia en su conducta. ¿O no?

VIII. GUERRA DE ESTRATEGIAS

La investigación abierta contra el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, va a ser el combustible de la campaña presidencial de los próximos días, sin duda. Los partidos que apoyan a Xóchitl Gálvez intentarán sacarle el mayor provecho posible y los que postulan a Claudia Sheinbaum buscarán algo con qué incendiar el prado vecino para que el tema se diluya en la conversación pública lo más rápido posible. A ver quién tiene más éxito con su estrategia.

IX. ENCONTRONAZO

Esta semana será crucial en la confrontación legislativa por la reforma de pensiones que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con toda seguridad, los morenistas y sus aliados van a meter el acelerador a fondo para que la propuesta se apruebe en las dos cámaras del Poder Legislativo Federal y enviarla al Ejecutivo para que se promulgue y publique. El PRI ya adelantó, en voz de su coordinador en San Lázaro, Rubén Moreira, que de aprobarse el paquete legislativo lo combatirá judicialmente vía la figura de la acción de inconstitucionalidad. Habrá que seguir el tema de cerca.