Una sonrisa no es una sonrisa, ¿tal vez dice mucho más de nosotros de lo que intentamos mostrar?

Tantas fotos de tantas personas disfrutando las fiestas y la presencia de familiares, amistades, buena comida, bebidas, decoraciones y regalos. Tantas sonrisas. He observado mis fotos últimamente y me doy cuenta de que mi sonrisa dice cosas que no he tenido intenciones de decir. Hay veces en las que se ve que la sonrisa es falsa, que quise prender el foco de la cara contenta (esa sonrisa hermosa que todos tenemos cuanto estamos auténticamente ligeros de equipaje, aunque sea momentáneamente) pero lo único que logré fue justo el intento a medias. Observándome, percibo cansancio, enojo, pesadez, fastidio, tristeza, preocupación.

Dicen por allí que los ojos son el espejo del alma. Creo que la sonrisa también refleja lo que está sucediendo más allá de lo que intencionamos mostrar. Algo así como el meme que dice que, si no digo lo que estoy pensando, me salen subtítulos en la frente. Y sí. Cuando menos yo creo que soy bastante transparente. Una vez mi hija me dijo que le dio gusto ver una foto mía que tenía una sonrisa auténtica y no la sonrisa típica de compromiso, la que uso para cumplir con la ocasión.

En ese momento empecé a comparar unas fotos con otras y ella tenía razón. Estaba ocurriendo algo que me hacía sentirme esperanzada. Y es verdad que una sonrisa no es igual que cualquier otra. Me veía contenta, feliz. Parece que eso es de las tantas cosas que se ven, aunque no nos demos cuenta. Con sonrisas, intencionadas o no, mostramos burla, felicidad, estrés, victoria, satisfacción, hartazgo, humor, estrategia, nostalgia, sarcasmo, ternura. Seguramente muchas cosas más.

Puedo pensar que mirar nuestras fotos nos aportaría mucha información. Si alguien de ustedes quiere hacer un trabajo de autoconocimiento divertido y profundo, hay un grupo que se llama Andana Foto que ha desarrollado muchos trabajos basados en la fotografía. He participado en un par de sus programas y han sido interesantes, tanto por el nivel de creatividad como la propuesta de conocernos a través de propuestas que aportan tiempo de calidad con nosotros mismos. Pruébenlo.