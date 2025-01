“Viaja” cine mexicano a Japón

El próximo mes de agosto se cumplen con exactitud 80 años del fin oficial de la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo norteamericano con artefactos atómicos a las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki.

Sin ir más lejos, el año pasado pudimos ver en películas galardonadas con varios Oscars como la biopic “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, la dramatización de la historia del físico del mismo nombre que fue pieza clave en el desarrollo de dichas bombas, o bien en la segunda temporada de la serie de Apple TV Plus “Pachinko”, basada en el best seller del New York Times del mismo título que aunque se centra en la saga generacional de una familia coreana inmigrante en el Japón del siglo XX hasta 1990 en su segunda temporada cuando menos todo un capítulo dedica, filmado inclusive en blanco y negro, a los mismos bombadeos vistos ahora desde el punto de vista de algunos de sus personajes.

Fue también en el verano de 1945, en específico entre los meses de junio y agosto, que después de que el entonces presidente mexicano Manuel Ávila Camacho señaló en relación al mencionado conflicto bélico que “existía el compromiso moral de coadyuvar al triunfo común contra las dictaduras nazi fascistas”, que se llevaron a cabo las operaciones de la Fuerza Áerea Expedicionaria Mexicana, mejor conocida como el “Escuadrón 201” hizo misiones de apoyo a las Filipinas que fueron base para una película homónima estrenada en 1945 bajo la dirección de Jaime Salvador y protagonizada por los primeros actores Sara García, Domingo Soler y Angel Garasa, entre otros más.

Del martes 7 de enero y hasta el 9 de marzo próximo iniciarán proyecciones en distintas sedes de Japón 36 películas mexicanas que comprenden desde el período silente de nuestra industria hasta la década de los 80 y que se exhibirán muchas de ellas por primera vez en aquel país oriental como es el caso de “El automóvil gris” (Enrique Rosas, 1919); “La mujer del puerto” (Arcady Boytler, 1933); “Vámonos con Pancho Villa” (Fernando de Fuentes, 1936); “Distinto Amanecer” (Julio Bracho, 1943); “Enamorada” (Emilo “Indio” Fernández, 1946); “Espaldas Mojadas” (Alejandro Galindo, 1953); “Macario” (Roberto Gavaldón, 1960) y “El imperio de la fortuna” (Arturo Ripstein, 1985), entre otras.

Sin embargo, contrario a lo que pudiera pensarse, la relación del cine mexicano con la cinematografía japonesa que pudiera pensarse extraña o imperceptible no lo es tanto ya que se remonta a la ocasión que la película “La negra Angustias” (1949) se exhibió en Tokio presentada por su realizadora, Matilde Landeta, quien depositó una copia de esta película en el acervo nipón y de ese encuentro existe una fotografía con Akira Kurosawa a la colaboración entre el actor fetiche de Kurosawa, Toshiro Mifune, con Ismael Rodríguez en el clásico “Ánimas Trujano”, segunda después de “Macario” en ser nominada al Oscar por México a la Mejor Película Extranjera de 1961, entre otras más.

