Y ¿esta soledad tiene remedio? Silencio, ansiedad, sueño, pensamientos, vino, café, actividad...y todo en soledad

Anoche estaba sentada en mi “lugar de no hacer nada”. Jugaba Candy Crush, veía una serie, tomaba una copita de vino tinto. Flaco estaba acostado en mi regazo y Squirt y Bug estaban en el respaldo del sillón, recargados en mi hombro. Se hacía tarde, muy tarde, y desde la soledad de ese momento me preguntaba por qué no me iba a dormir. ¿Qué me hacía permanecer en ese lugar, sola y sin hacer “nada de provecho”? Pensé que la soledad misma, un espacio agridulce, me captura a veces y parecería que no quiero perder un solo momento. Otras personas se medican y se duerme, o “platican” por algún chat, o se ponen a limpiar algo. Otros se pierden en la ansiedad por no saber qué hacer. Puedo pensar en una lista de cosas que pude haber hecho. Lavar los trastes, por ejemplo. Me hubiera quitado diez minutos, no de soledad, pero sí de estar aplastada en un sillón.

He estado trabajando conmigo misma en la manera en que deseo envejecer. Y ahora estoy pensando que pasar las noches haciendo nada, no es la manera. Para mi sorpresa, me encuentro contemplando dormir más temprano. No tengo idea si eso me hará levantarme más temprano o no, pero ése no es el tema. El tema es qué hacemos con la soledad. Es un tema tan fuerte que me tiene contemplando que tal vez no estaría tan mal levantarme más temprano. En las mañanas ciertamente hay menos soledad que en la noche. No es que tenga compañía, pero la luz, la actividad del mundo...algo hay de vida. La noche es silenciosa, es profunda, es oscura. Creo que mi mundo siempre es habitado por mis pensamientos, pero en la noche no hay mensajes, trabajo, citas, agenda, informes que atender. La mañana tiene café y la noche tiene vino. En este momento estoy viendo el café como lo que aviva y el vino como lo que relaja. ¿Necesitaré avivarme?

No todos pasan sus soledades como yo. Buscan compañía. Salen a la calle. Limpian. Hacen artesanías. No sé si la soledad se resuelve o se va. La mía no. Entonces, ando contemplando otras maneras. Ahorita, necesito más café.