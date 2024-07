‘Ya nada es igual’; frases e ideas que nos llevan a abandonar el presente y revolcarnos en la nostalgia del pasado

“Those were the days!” Escuchado vez tras vez en todos los ámbitos de la vida. “Una luchota entre dos monstruos de la lucha libre.” El comentario después de ver un video de una lucha entre Último Guerrero (uno de mis favoritos) y Bronco, lucha de hace más de 15 años. La lucha fue tan buena que me salió el grito, “Yes!” al final, tal y como si hubiera estado en un asiento ring side en la contienda.

Como aficionada amateur (o sea que apenas voy aprendiendo sobre la lucha libre), y algunos otros, como luchadores, tenemos dos opciones. Podemos lamentarnos de que la lucha no es lo que era, o bien apreciar los cambios y las transformaciones y ponernos al nivel dentro de los formatos actuales. Claro que no estoy hablando de lucha. Estoy hablando de la vida.

Comentando los sueños que tuve anoche, me dijo un amigo, “Qué bien. Estás recordando la otra vida.” Me quedé pensando y no supe si hablaba de la anterior o la que viene (aplíquese a vidas pasadas o futuras, o bien al pasado o el futuro de esta misma encarnación). Y vuelvo a pensar en lo que puede ser “mejor” y la nostalgia de un pasado que hemos idealizado y por ende dictaminado que lo de hoy y mañana no tienen el mismo valor. No veo las cosas así.

De niña uno de mis lugares favoritos era la costa del lago St. Claire en Detroit, Michigan. Si nunca has presenciado los lagos de Michigan...eso será tema para otra columna. Al final del 2019 insistí en que me llevaran. Sigo amando ese lugar, pero no es igual. Vaya, me refiero a que no tengo ya los ojos fantasiosos que tenía de niña, tengo los ojos fantasiosos de una adulta mayor. ¿A qué voy? A que mi mirada ha cambiado, y ahora aplico mi mirada para formar la experiencia que tengo hoy, sin esperar que sea igual que antes.

Si aplico esto al ejemplo de la lucha libre, diría, “Luchadores, prepárense y pónganse dignos de la lucha hoy. Aprendan de sus maestros, y al subir al ring, sean ustedes mismos. No se pierdan en el pasado. Construyan un presente que lleva ese pasado como base. Vivan el hoy.” Y no, no estoy hablando de lucha libre.