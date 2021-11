Amaga GM con dejar de invertir en México; por falta de política en energías renovables

De no haber condiciones no habría inversiones en corto y mediano plazo

General Motors amagó con ya no invertir en México, si no existe un marco jurídico enfocado a la producción de energías renovables en nuestro país.

Francisco Garza, presidente y director general de GM México, advirtió esta posibilidad durante su participación en la 49 Convención nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

“Si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión cero, cero, cero y desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión”, aseveró.

La marca automotriz tiene como meta a largo plazo lograr “cero emisiones, cero colisiones y cero congestionamiento”, y eso sería complicado de lograr si en México no existe una política definida sobre la generación de energías renovables.

“Si las condiciones no están en la mesa, creo que México no va a ser destino de inversión en el corto y mediano plazo y hoy en día como nuestras inversiones tardan entre cinco y siete años, estamos evaluando que si las condiciones no están, pues ese dólar que se iba a invertir en México se va a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a China, a Europa y México deja de ser un destino importante”, expuso el directivo.

MANTIENE PLANES EN COAHUILA

Pese a estas declaraciones, GM mantiene sus planes de inversión en Coahuila, en su Complejo de Ramos Arizpe inició con la producción de sus componentes eléctricos Drive Units y en 2023 empezará con la producción de los vehículos eléctricos.

La directora de Comunicación y Relaciones Públicas de GM México, Tere Cid, dijo a VANGUARDIA que el proyecto de Coahuila sigue en pie y en 2023 iniciará con la producción de vehículos eléctricos.

“El proyecto de Ramos sigue adelante y viento en popa, no hay cambio”, aseguró.

En abril, la armadora anunció una inversión de más de mil millones de dólares en el Complejo de Manufactura de Ramos Arizpe, para inaugurar su nueva Planta de Pinturas, pero también para preparar al Complejo para la producción de vehículos eléctricos.

Por ello, esa inversión inicial servirá también para una expansión en las Plantas de Ensamble y de Sistemas Globales de Propulsión, con el objetivo de que sea el quinto sitio de manufactura de GM en Norteamérica en producir vehículos eléctricos.

La producción de vehículos eléctricos de marcas de GM inicia a partir de 2023 y en el segundo semestre de este año, comenzó la manufactura de Drive Units, que es el sistema de propulsión que impulsa a los vehículos eléctricos.