AMLO sigue buscando que Banamex se mexicanice; facilitarán trámites para compra, aseguró

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sostuvo que al gobierno de la Cuarta Transformación (4T) le interesa la venta de Banamex, entre ellas reiteró su intención de que se mexicanice y que se paguen los impuestos por esta operación.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO dio a conocer algunas de sus ‘condiciones’ para la compra de Banamex.

AMLO PONE ‘CONDICIONES’ PARA COMPRA DE BANAMEX

-Que se mexicanizara

-Que quienes compren tengan solvencia económica para respaldar a los clientes de Banamex

-Que no tengan adeudos fiscales con el SAT

-Que paguen los impuestos a México, a la Hacienda pública

-Que el fondo cultural, artístico de Banamex sea para el disfrute y beneficio de los mexicanos

López Obrador sostuvo que para el gobierno es importante la operación de Banamex, por lo que facilitarán los trámites para su compra.

“Nosotros vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Nos importa, nos interesa, por eso, en lo que podamos ayudar, con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias vamos a estar pendientes”, finalizó.