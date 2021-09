Asaltan a siete haitianos en Chiapas; dos resultaron heridos

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.- Cinco adultos y dos niños de Haití que transitaban entre los municipios de Villaflores y Ocozocoautla, a bordo de un taxi, fueron asaltados por el transportista y un hombre armado quienes los despojaron de dinero en efectivo, pasaportes y otras pertenencias. Durante el incidente una mujer y un joven fueron golpeados por lo que requirieron de ayuda médica. Los haitianos narraron que tomaron un taxi para trasladarse de Villaflores a Ocozocoautla, en un trayecto de 75 kilómetros de una hora y 20 minutos, con el fin de alcanzar la autopista que conduce a Las Choapas, Veracruz.

El taxista les dijo a los inmigrantes que los trasladaría pero que tenía que pasar por un conocido para que lo acompañara en el viaje. Los extranjeros aceptaron la condición pero para no pasar por el ejido Nuevo México, municipio de Villaflores, donde los habitantes se han organizado para evitar que los transportistas cometan abusos contra los haitianos, el taxista tomó el camino hacia el municipio de Suchiapa, cercano a Tuxtla, capital de Chiapas. Fue al llegar a Suchiapa que el cómplice del taxista descendió de un vehículo particular y armado con una pistola amenazó a los haitianos para que entregaran sus pertenencias.

Los hombres rogaron que no les quitaran el dinero porque es lo único que tenían para poder trasladarse por territorio mexicano en su búsqueda por alcanzar la frontera con Estados Unidos, donde tratarán de solicitar asilo. Una mujer, madre de dos niños, y un joven forcejearon con el hombre armado por lo que resultaron golpeados.