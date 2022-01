Inmunidad causada por Ómicron también protege contra variantes previas, asegura Gatell

El médico dijo que esto no quiere decir que las personas piensen que se deben contagiar voluntariamente.

Para no dejar lugar a confusión de personas que pudieran pensar, pues mejor me infecto, en vez de ir al puesto de vacunación, la respuesta contundente es no lo haga, porque el riesgo de enfermar y padecer enfermedad grave también tiene variantes individuales, refirió durante la entrevista a RompevientoTV.

“Entonces la recomendación es que priorice vacunarse. El estar vacunado con el esquema completo y sí además le agregamos el refuerzo es lo que brinda una protección muy alta contra todas las variantes incluida Ómicron, pero es lo que garantiza de manera más certera que la enfermedad no se agrave, usted no acabe en el hospital o perdiendo la vida”, señaló.