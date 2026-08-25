Luto en el entretenimiento: Muere Dolly Parton a los 80 años

El mundo de la música, la actuación y el entretenimiento estadounidense está de luto. La icónica estrella del country Dolly Parton falleció este martes a los 80 años, luego de enfrentar problemas de salud durante las últimas semanas.

Aunque hasta el momento no se ha especificado la causa de su muerte, su sobrino Bryan Seaver confirmó la noticia a través de un video publicado en las redes sociales de la cantante, donde se dirigió a los miles de seguidores de la estrella.

“Este video lo hago luego de que mi tía Dolly me lo pidiera hace años”, dijo el sobrino de la estrella. En el video aseguró que Dolly fue una madre, tía, abuela y esposa ejemplar, además de detallar que cumplirá el deseo de la también actriz de tener una despedida privada.