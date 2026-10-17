Ni el frío ni la lluvia detienen la fiesta vaquera en el Rodeo Saltillo 2026

La fiesta vaquera se impuso a las inclemencias del tiempo. Con 25 mil asistentes, el Rodeo Saltillo 2026 vivió una jornada de rodeo, música y emoción el 16 de octubre, demostrando que el frío y la lluvia no apagaron el entusiasmo en la capital de Coahuila. Aunque el mal tiempo provocó un leve retraso en la llegada del público en comparación con la jornada previa, el recinto logró registrar un lleno total conforme avanzó la noche.

Los fanáticos se congregaron equipados con sombreros e impermeables para presenciar las distintas actividades. Entre ellos se encontraba Eduardo Cerda, seguidor del evento, quien acudió desde temprana hora para disfrutar de los espectáculos estelares. Al ser cuestionado sobre las condiciones meteorológicas, Cerda descartó la posibilidad de quedarse en casa por el clima frío. “¡Nombre, para nada! ¿Cómo crees? ¡El frío solo le da más sabor! Nos venimos desde temprano con la chamarra bien puesta y toda la actitud”, declaró el asistente.

El desarrollo de la jornada incluyó competencias tradicionales de rodeo y las presentaciones musicales programadas. Los asistentes disfrutaron de las disciplinas del ruedo antes del concierto principal de la noche. Respecto al evento, Cerda destacó tanto las disciplinas del ruedo como el cierre musical. “¡Todo ha estado increíble! La parte del rodeo y los jinetes estuvo a tope. Pero la verdad, la cereza del pastel fue el concierto de Julión Álvarez”, afirmó.

El punto más alto de la noche se registró durante la presentación estelar, donde el público coreó el repertorio del artista bajo la llovizna. Cerda calificó el momento como “algo épico, de esos momentos que se te quedan grabados para siempre” ante la respuesta de la afición. Para finalizar, el asistente dirigió un mensaje a quienes dudaron en acudir por el clima. “Vale completamente la pena el frío, la llovizna y lo que venga. ¡Saltillo, dense la vuelta, vale mucho la pena!”, concluyó.

La jornada terminó con un balance positivo de asistencia, consolidando al Rodeo Saltillo como uno de los eventos de mayor convocatoria en la región sureste del estado. Los organizadores mantienen las actividades programadas para dar continuidad a las competencias y espectáculos musicales.