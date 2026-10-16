¿Qué estacionamientos gratuitos y transporte estarán disponibles durante el Rodeo Saltillo?

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    ¿Qué estacionamientos gratuitos y transporte estarán disponibles durante el Rodeo Saltillo?
    Los estacionamientos gratuitos contarán con transporte sin costo, de ida y vuelta, hasta las puertas de Expo Coahuila.

El sistema de transporte Aquí Vamos Gratis contará con horarios extendidos para facilitar los traslados al evento

El Gobierno Municipal de Saltillo dio a conocer las opciones de transporte y estacionamiento para quienes asistan al Rodeo Saltillo, en las instalaciones de la Expo Coahuila, con el propósito de facilitar el acceso y reducir las afectaciones viales en los sectores aledaños.

Como parte de las medidas, el sistema de transporte Aquí Vamos Gratis contará con horarios extendidos para facilitar el traslado de los asistentes. Además, desde los estacionamientos gratuitos habrá transporte sin costo, de ida y vuelta, hasta las puertas del recinto.

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Los automovilistas que circulen por el bulevar Fundadores, de poniente a oriente, podrán utilizar los estacionamientos gratuitos E6 y E7, ubicados frente al Centro de Gobierno y a un costado de la Universidad de Durango.

Para llegar a los espacios gratuitos E3, E4 y E5, situados frente a SAGARPA y en Ciudad Judicial, deberán utilizar el retorno de Óscar Flores Tapia para circular de oriente a poniente.

En tanto, quienes opten por los estacionamientos de paga E1 y E2 también deberán tomar ese retorno y seguir la línea de acceso correspondiente.

Otra alternativa es ingresar por el bulevar Jesús Valdés Sánchez hacia el estacionamiento conocido como el de la feria, con capacidad para mil 500 vehículos.

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Durante el evento, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y agentes de Tránsito orientarán a los conductores sobre los accesos y espacios disponibles, además de realizar labores para agilizar la circulación.

El Municipio recomendó planear los traslados con anticipación, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones del personal para facilitar el ingreso al Rodeo Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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