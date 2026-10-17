Tadeo, joven de 16 años que transforma el nopal en ciencia va a Tailandia a representar a México

La hazaña científica se gestó en el pequeño laboratorio de la Escuela Secundaria General “Leyes de Reforma”, un plantel que atiende a poco más de 600 alumnos en este municipio, donde hay carencias de infraestructura y tecnología, al menos así lo reconoce el propio director, Ricardo González, quien junto con la maestra de química, Érika Arámbul, ayudó a Tadeo a consolidar el proyecto denominado Ecocaps, galardonado en los certámenes estatal y nacional que le dieron el pase directo a la competencia mundial que se realizará del 25 al 29 de octubre en Nakhon Ratchasima.

Lo que nació como una intriga en su niñez, al ver a su abuelo que colocaba nopal sobre los cultivos del huerto familiar en el pueblo de El Valle de la Urraca, llevó a Tadeo Rogelio Herrera Rodríguez a convertirse en un joven científico de 16 años que pronto viajará desde el municipio de Acaponeta hasta Tailandia para representar a México en una cumbre internacional, al transformar esa sabiduría empírica en un proyecto sustentable para demostrar que la baba del cactus hidrata y nutre las plantaciones.

Sin embargo, este triunfo ha significado un reto titánico para Tadeo, su familia y sus profesores, quienes han vivido una odisea durante más de 10 meses para reunir los fondos que les permitan viajar al continente asiático a poner en alto no sólo a Acaponeta, sino a Nayarit y a México, al grado de que el estudiante planea portar la vestimenta tradicional wixárika y un traje de charro para exponer su trabajo ante los jueces.

Tadeo, quien ya inició sus estudios de preparatoria, reconoce que antes no tenía claridad sobre qué carrera elegir, pero hoy esta vivencia le ha mostrado y confirmado su vocación y desea a futuro convertirse en un ingeniero biomédico para dedicarse de lleno a la investigación científica.

Del campo al laboratorio Desde pequeño, Tadeo fue un niño muy curioso que siempre buscaba comprender la lógica detrás de cada cosa, pero fue entre los surcos del huerto de traspatio donde descubrió una costumbre de su abuelo que marcaría su destino.

En entrevista con EL UNIVERSAL, relata que cuando iba al kínder aún vivía en El Valle de la Urraca -una pequeña localidad de apenas 200 habitantes- y posteriormente su familia se trasladó a la cabecera municipal de Acaponeta para que cursara la primaria y la secundaria, pero en una de sus visitas al rancho observó el momento en que su abuelo colocaba los nopales sobre la tierra y decidió preguntarle la razón de esa práctica.

La respuesta que le dio don Domingo quedó clavada en su memoria cuando le explicó que funcionaba como “un fertilizante natural que le daba fuerza a la mata”, una frase que años después, durante la secundaria, lo motivó a participar en un concurso estatal de ciencia.

Cuando le planteó la idea a su asesora, lo arropó para desarrollar su proyecto científico y para comenzar con las pruebas experimentales regresó al pueblo, junto con sus profesores para extraer pencas de nopal.

“Buscamos que el proyecto surgiera desde la misma comunidad, resolver una problemática local con los insumos de nuestra propia tierra y demostrar que el campo también da soluciones”.

Durante tres meses, dice, su asesora y él dedicaron muchas horas al proyecto y realizaron pruebas sin equipo sofisticado y con técnicas artesanales para extraer el mucílago del nopal y el deshidratado, ya que desde un principio se planteó que este proyecto no fuera para comercializar, sino para resolver una problemática de muchos pueblos que viven de la agricultura y sufren de escasez de agua: “Queríamos que fuera un proceso que cualquier persona en la sierra pudiera replicar, por lo que se trabajó en una técnica accesible sin tener que ir a un centro de investigación, haciendo el secado con el sol (...) integrando elementos como el carbón activado y usando una licuadora casera hasta convertir el mucílago de la planta en una cápsula, para que fuera liberando de forma prolongada la humedad y los nutrientes duraran más tiempo en la tierra”, explica.

A la fecha, han logrado desarrollar tres variantes de Ecocaps: la purificadora, que ayuda a filtrar y mejorar parcialmente la calidad del agua; la nutriente o fertilizante, y la retenedora de humedad, que conserva el agua en el suelo durante periodos prolongados, ideal para climas desérticos.

Este proyecto ganó en mayo del año pasado el primer certamen estatal “Secociencia 2025”, lo que le abrió el pase a la Semana Vive la Ciencia Nayarit y le permitió participar en el Encuentro Pandilla Científica de Nayarit y Expociencias Nayarit, eventos donde obtuvo el primer lugar y acumuló dos acreditaciones para la ExpoCiencias Nacional realizada en diciembre en Tampico, Tamaulipas, lugar donde finalmente logró la acreditación internacional como uno de los cuatro proyectos seleccionados para representar a México en la Asia Pacific Conference of Young Scientists en Tailandia.

La odisea por el sueño asiático Para entonces, Tadeo ya había ingresado a sus estudios de preparatoria en Tepic, pero eso no fue impedimento para que siguiera representando a su amada secundaria de Acaponeta y hacer equipo con su asesora y su exdirector, quienes desde diciembre pasado emprendieron la odisea para recabar fondos e ir juntos al certamen internacional.

La invitación oficial exigía más de mil dólares para asegurar hospedaje y alimentos, sin contar los vuelos transatlánticos y otros traslados.

Ante ese reto económico, Tadeo recordó su etapa como presidente de la sociedad de alumnos y puso en marcha las actividades que dejaban mayor recaudación, así que organizó “Cine con causa” en el Teatro Municipal “Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz”, con el respaldo de su familia, docentes y la comunidad.

“Anunciábamos la cartelera y proyectábamos hasta tres funciones los sábados. Del costo de la entrada no nos quedaba mucho, la verdadera ganancia salía de la venta de alimentos como duritos, palomitas, ceviche y snacks. La respuesta de la gente fue increíble”, relata con alegría Tadeo.

A la par, se resolvió el permiso del Sistema de Autorización de Salida de Menores (SAM) para el viaje al extranjero, mediante el cual sus padres Gladys Rodríguez y Rogelio Herrera otorgaron una carta notariada para ceder la custodia temporal de Tadeo al exdirector durante su estancia en Asia.

Tras meses de incertidumbre, la angustia cedió cuando les informaron que el gobernador Miguel Ángel Navarro al conocer la historia del proyecto cubriría el costo de los boletos de avión.

“Sigo sin creérmela del todo; de niño jamás imaginé vivir algo así, cuando vi que se habían logrado los vuelos me di cuenta de que sí iba a representar a México, y me la voy a creer por completo hasta que esté allá parado, donde portaré con mucho orgullo la vestimenta wixárica y el traje de charro para representar a Nayarit y a México”, confiesa.