Sheinbaum pide a población de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán resguardarse ante huracán ‘Simon’

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en zonas costeras y áreas susceptibles a inundaciones, ante el impacto del huracán ‘Simon’ de categoría 4 en escala de Saffir-Simpson. Desde sus redes sociales, Sheinbaum emitió un anuncio para los municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán; en cuanto a la trayectoria de ‘Simon’, actualmente se ubica a 95 kilómetros (km) al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Por lo que indicó que la población debe permanecer en un lugar seguro hasta que las autoridades emitan el aviso oficial de que el peligro ha terminado. “Ante el próximo impacto del huracán Simón categoría 4, exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado”, escribió la Presidenta en X.

Señaló que continúan las labores de evacuación precautoria hacia zonas seguras, con el objetivo de proteger a la población ante el paso del huracán. Además, agradeció la colaboración de los habitantes y pidió mantenerse atentos a las recomendaciones de Protección Civil, así como evitar transitar por la vía pública hasta nuevo aviso. “Continúan labores de evacuación precautoria hacia zonas seguras; la prioridad es protegernos. Agradecemos su colaboración; sigamos atentos a recomendaciones de protección civil y evitemos transitar por la vía pública”, concluyó su mensaje en redes sociales.

HURACÁN ‘SIMON’ SE MANTIENE CON LLUVIAS EN JALISCO A las 09:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el centro de ‘Simon’, huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localizó aproximadamente a 105 kilómetros (km) al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima, y a 140 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora (km/h), rachas de 290 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 11 km/h. ‘Simon’ ocasionará lluvias extraordinarias (mayores a 250 milímetros [mm]) en Jalisco (costa y oeste); torrenciales (de 150 a 250 mm) en Colima; intensas (de 75 a 150 mm) en Nayarit (sur) y Michoacán (suroeste); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sinaloa (sur); vientos sostenidos de 190 a 200 km/h con rachas de 230 a 240 km/h en costas de Jalisco, disminuyendo durante el día; de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en la costa de Michoacán (oeste), disminuyendo durante el día, así como en costas de Sinaloa (sur), donde podrían incrementarse. Además, se pronostica oleaje de 8 a 10 metros de altura (m) en la costa de Jalisco; de 6 a 8 m en la costa de Colima; de 4 a 6 m en la costa de Nayarit; de 3 a 5 m en la costa de Sinaloa (sur); de 1.5 a 2.5 m en la costa de Baja California Sur (sur), así como marea de tormenta de 1.5 a 2.5 m en la costa de Jalisco y Colima. Debido a que ‘Simon’ se encuentra cerca de las costas del Pacífico central mexicano, el SMN de la Conagua, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantiene vigente la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías. De acuerdo con el mapa compartido por la Conagua, se espera que el acercamiento del ciclón al territorio mexicano se dé al menos en dos ocasiones: la primera el lunes 12 en Cabo Corrientes, Jalisco, como un huracán de categoría 2 y el martes 13 en Mazatlán, Sinaloa, como una tormenta tropical; mientras su evolución y avance se dé al margen de las costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Trayectoria - Domingo 11 de octubre a las 18:00 horas será un huracán categoría 3 a 60 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. - Lunes 12 de octubre a las 06:00 horas será un huracán categoría 2 a 35 km al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. - Lunes 12 de octubre a las 18:00 horas será un Huracán categoría 1 a 05 km al noroeste de Cabo Corrientes Jalisco. - Martes 13 de octubre a las 06:00 horas será una Tormenta tropical a 130 km al oeste-suroeste de El Roblito, Nayarit. - Martes 13 de octubre a las 18:00 horas será una Tormenta tropical en tierra a 90 km al sur de Mazatlán, Sinaloa. - Miércoles 14 de octubre a las 06:00 horas será una Tormenta tropical a 55 km al oeste-suroeste de Mazatlán, Sinaloa. - Jueves 15 de octubre a las 06:00 horas será un sistema Post-tropical/Remanentes en tierra a 75 km al norte de Mazatlán, Sinaloa.

¿QUÉ ES UN HURACÁN? Un huracán es un ciclón tropical extremadamente poderoso y destructivo que se desarrolla sobre las aguas cálidas del océano, típicamente en regiones cercanas al ecuador. Los huracanes se forman a partir de disturbios atmosféricos que adquieren rotación debido a la rotación de la Tierra y a la convergencia de los vientos en la superficie. Los huracanes se caracterizan por tener vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora (74 millas por hora) y pueden alcanzar velocidades mucho más altas. Estas tormentas también producen lluvias intensas, marejadas ciclónicas (elevación anormal del nivel del mar) y a menudo generan tornados. Los huracanes se clasifican en diferentes categorías según la velocidad máxima del viento sostenido en su centro, utilizando la escala de huracanes Saffir-Simpson. Esta escala va del huracán de categoría 1, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, hasta el huracán de categoría 5, con vientos superiores a 252 kilómetros por hora. Los huracanes pueden tener impactos devastadores en las áreas que afectan, causando inundaciones, destrucción de propiedades, interrupción de servicios básicos y, en los peores casos, pérdida de vidas humanas. Es fundamental estar preparado y seguir las instrucciones de las autoridades locales cuando se aproxime un huracán. CATEGORÍAS DE UN HURACÁN La escala de huracanes Saffir-Simpson es la que se utiliza para clasificar la intensidad de los huracanes basándose en la velocidad del viento y sus posibles efectos en tierra. Esta escala tiene cinco categorías, numeradas del 1 al 5: Categoría 1: Huracán leve. Vientos de 119 a 153 km/h (74 a 95 mph). Daños principalmente a árboles, carteles y casas móviles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas bajas cerca de la costa. Categoría 2: Huracán moderado. Vientos de 154 a 177 km/h (96 a 110 mph). Daños más significativos a edificaciones y árboles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas costeras hasta varios cientos de metros tierra adentro. Categoría 3: Huracán severo. Vientos de 178 a 208 km/h (111 a 129 mph). Daños extensos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden causar inundaciones significativas tierra adentro. Categoría 4: Huracán extremadamente severo. Vientos de 209 a 251 km/h (130 a 156 mph). Daños catastróficos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar varios kilómetros tierra adentro. Categoría 5: Huracán catastrófico. Vientos de más de 252 km/h (157 mph). Daños catastróficos a casi todas las estructuras, con la posibilidad de que muchas edificaciones queden completamente destruidas. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar profundamente tierra adentro, dejando áreas inhabitables por semanas o meses.

¿QUÉ HACER EN CASO DE HURACÁN? En caso de huracán, es crucial seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y las autoridades locales para proteger tu vida y la de tus seres queridos. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para prepararte y mantener la seguridad durante un huracán: Mantente informado: Sigue las actualizaciones meteorológicas y las advertencias de huracanes proporcionadas por los servicios meteorológicos y las autoridades locales. Utiliza fuentes confiables de información. Prepara suministros: Abastece un kit de suministros de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, un radio de emergencia, documentos importantes y suministros básicos de primeros auxilios. Refuerza tu hogar: Asegura puertas y ventanas con tablones de madera o contraventanas. Retira objetos al aire libre que puedan convertirse en proyectiles durante la tormenta. Planifica una ruta de evacuación: Si vives en una zona propensa a inundaciones o marejadas ciclónicas, planifica una ruta de evacuación y mantente listo para evacuar si las autoridades locales lo ordenan. Almacenamiento seguro de objetos: Guarda objetos importantes en lugares seguros y elevados para protegerlos de posibles inundaciones. Mantente en un lugar seguro durante la tormenta: Quédate en el interior de un edificio sólido y seguro durante la tormenta. Evita las ventanas y las puertas exteriores. Si es necesario, busca refugio en una habitación interior sin ventanas. Evita conducir durante la tormenta: Evita conducir o caminar por áreas inundadas. Las inundaciones repentinas pueden ser extremadamente peligrosas. Mantén la calma y ayuda a los demás: Mantén la calma y ayuda a aquellos que puedan necesitar asistencia, especialmente a personas mayores, niños y personas con discapacidades. Recuerda que la preparación y la prevención son clave para minimizar los riesgos y mantener la seguridad durante un huracán.