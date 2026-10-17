Vence Julión Álvarez al frío y pone el ritmo en el Rodeo Saltillo

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    Vence Julión Álvarez al frío y pone el ritmo en el Rodeo Saltillo
    El llamado ‘Rey de la Taquilla’ protagonizó un regreso triunfal a Saltillo. OMAR SAUCEDO

Una de las presentaciones más esperadas del evento llegó y cumplió las expectativas pese a frío y lluvia

Ni la lluvia ni el frío detuvieron el segundo día de actividades del Rodeo Saltillo, que tuvo una alta afluencia de asistentes. Grupo Costumbre arrancó la noche musical con gran alegría y ambientó a los presentes con sus mayores éxitos como “Fantasía”, “Si sacamos cuentas” y “ Quiero decirte”.

Durante la espera se usaron videos de las canciones del artista Julión Álvarez, incrementando las ansias de los presentes por verlo.

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Al filo de la medianoche, el artista salió con una gran sonrisa interpretando su primera canción de la noche: “Pongámonos de acuerdo”, que provocó gritos de alegría del público, seguida por “Fuentes de Ortiz” y para bailar cantó su sencillo “Y tú”.

$!Vence Julión Álvarez al frío y pone el ritmo en el Rodeo Saltillo

Además, interactúo con la audiencia durante toda la noche y agradeció principalmente al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, por la invitación y a los presentes por estar ahí bajo la lluvia para verlo .

“No nos vamos a quejar del agua, es una bendición. Hay que bailar, disfrutar”, dijo al inicio de la presentación para después cantar todos sus éxitos.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.