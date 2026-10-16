¡Se llegó el día! Del rock al ska: los números detrás de las estrellas del Saltillera Fest

Llegó el gran día y es momento de que los organizadores del Saltillera Fest demuestren que Saltillo merece un evento de esta magnitud, con una propuesta que combina confianza, profesionalismo y una fiesta musical y cultural. El cartel reúne a figuras destacadas de la escena musical mexicana, cuyo impacto se hará evidente a lo largo de la jornada, conforme cada artista suba al escenario. En México, la evolución del rock, el ska y el pop alternativo tiene nombres propios que han sabido mantener su relevancia durante la transición del formato físico a la era del streaming global. Dentro de este panorama musical, agrupaciones como La Gusana Ciega, Inspector y Los Claxons, junto con el cantautor Pepe Madero, representan referentes fundamentales que continúan convocando a multitudes. Su poder de convocatoria podrá apreciarse en el Saltillera Fest.

EL CARTEL EN NÚMEROS Con más de tres décadas de trayectoria, La Gusana Ciega se ha consolidado como una de las bandas más elegantes y consistentes del rock alternativo mexicano, gracias a sus letras introspectivas y a una sofisticada producción melódica. El impacto del grupo liderado por Daniel Gutiérrez también se refleja en las plataformas digitales: en Spotify registra cerca de 2 millones de oyentes mensuales, mientras que su canal de YouTube supera los 200 mil suscriptores y acumula decenas de millones de visualizaciones. Entre las canciones más exitosas de su catálogo destacan ‘Califórnica’, con más de 80 millones de reproducciones; ‘Tornasol’, con más de 75 millones de escuchas, y ‘Ella Estrella’, que supera los 69 millones.

Por su parte, José ‘Pepe’ Madero ha consolidado una de las carreras solistas más sólidas e influyentes del panorama musical en español, tras su paso como líder de la emblemática banda PXNDX. Su capacidad para reinventar su estilo, entre el rock poético, la melancolía y las composiciones de gran profundidad conceptual, lo mantiene en una posición destacada dentro de la industria. Su trayectoria está respaldada por más de 1.5 millones de oyentes mensuales en Spotify y una comunidad en YouTube que supera los 1.45 millones de suscriptores. En cuanto a reproducciones, el regiomontano encabeza sus listas con ‘Plural Siendo Singular’, que rebasa los 103 millones de reproducciones en Spotify y los 66 millones de visualizaciones de su video en YouTube. Le siguen ‘Sinmigo’, con más de 50 millones de reproducciones, y ‘Cerraron Chipinque’, con más de 43 millones.

LOS FAVORITOS DE SALTILLO En el terreno de los ritmos festivos y la fusión urbana, Inspector se posiciona como una de las bandas emblemáticas del ska mexicano y una de las agrupaciones más influyentes del género. Con tres décadas de trayectoria desde sus inicios en Monterrey, el grupo encabezado por Big Javy registra más de 4.5 millones de oyentes mensuales en Spotify y cientos de millones de reproducciones en YouTube, una muestra de la vigencia de su sonido. El poder de convocatoria de la agrupación se refleja en sus temas más reproducidos: la icónica ‘Amargo Adiós’, que se acerca a los 500 millones de reproducciones en Spotify; ‘Amnesia’, con más de 229 millones de escuchas, y ‘Me Estoy Enamorando’, que supera los 202 millones.

Completando este cuarteto de referentes, Los Claxons representan una de las propuestas destacadas del pop rock romántico e independiente de la región. La agrupación ha cosechado nominaciones al Latin Grammy gracias a sus composiciones melódicas y letras entrañables. El quinteto regiomontano mantiene una presencia constante en las plataformas digitales, con más de 1.1 millones de oyentes mensuales en Spotify y una audiencia en YouTube que supera los 120 mil suscriptores. Entre sus canciones más populares destacan ‘Flores en Febrero’, con más de 80 millones de reproducciones acumuladas; ‘Antes Que Alguien Más’, que supera los 70 millones, y ‘La Posibilidad’, con más de 50 millones de reproducciones digitales.

La trascendencia de estos cuatro nombres en la industria musical contemporánea no radica únicamente en el volumen de sus cifras, sino también en la manera en que sus seguidores han adoptado sus canciones como parte de la banda sonora de sus vidas por ello fueron elegidos para este nuevo festival.