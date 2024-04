¿Cómo fue aquella primera salida? “La verdad, a mí no me dejaban salir con hombres hasta los 16 años. Y mi primera salida fue muy extraña, porque la primera vez no sabes mantener una conversación con nadie y tratas de ser dulce y muy femenina. En ese sentido, mi mejor consejo seria “no te esfuerces demasiado, no te vistas demasiado bien. Deberías ponerte algo que te quede cómodo, nada extra de lo normal.” Es una salida... algo así creo que lo hace mucho más interesante donde la otra persona quiera conocerte más”.

¿Algún lugar en particular que te gustaría ir sin que nadie te conozca? “A lo mejor me gustaría ir a ver un concierto de Beyoncé sin que nadie me reconozca o viajar por el mundo, algo así sería maravilloso”.

¿Y dejaste de hacer algo en particular, por tanta fama, hoy? “No sé si dejé de hacer algo... Le presto más atención a lo que me rodea o lo que hago, sí, pero al mismo tiempo siempre fui una chica buena. Nunca fui rebelde ni nada parecido. Soy bastante aburrida. De hecho, mis noches más locas siempre fueron llegar a quedarme despierta hasta tarde mirando TV o comiendo demasiado helado. Nunca fui más allá de algo así”.

¿Con la fama se hizo más difícil salir con alguien? “Supongo... porque yo tampoco sabía lo que querían de mi, si les gustaba la verdadera Zendaya o la fama. Es lo único, nada más. Por suerte, yo también siempre estuve muy ocupada y no solía tener demasiado tiempo libre, porque me la paso adentro de un estudio de filmación, trabajando todo el tiempo. No hubiera podido prestarle atención a nadie, con tanto trabajo”.

¿Molesta la popularidad en ciertos momentos? “A mi no me molesta para nada. Será que yo tampoco camino por la calle con lentes de sol ni con cuatro guardaespaldas. Solo salgo con amigos. Si alguien me reconoce, me reconoce y sino, no hay problema. Soy una persona bastante normal, donde los encuentros pasan más por conversaciones reales que fanatismos”.

¿Ninguna vez dijiste que no eras Zendaya, para evitar algún selfie o un autógrafo? “No... bueno si, si alguien se me acerca diciendo que me parezco a Zendaya, puedo llegar a decirle “Ah, es algo que me dicen bastante seguido, es muy raro” (risas), hasta que les digo la verdad y después... Ya no me creen”.

Ni siquiera en el cine se nota que mide 1.80m, pero ‘Daya’, como la llaman los amigos, siempre voló alto. El nombre es de origen africano y en el idioma Shona de Zimbabwe significa “agradecer”. Y tiene mucho para agradecer en su carrera, desde que comenzó muy jovencita como modelo de marcas norteamericanas muy reconocidas como Old Navy y las tiendas Macy’s y Mervin. Era la época en que ella disfrutaba el tiempo libre mirando Hanna Montana o High School Musical en Disney Chanel, sin imaginar que después conseguiría la misma fama, por el mismo canal, con las series ‘Shake it Up’ y ‘K.C. Undercover’ (donde además era la productora, cuando todavía ni había cumplido 20 años). El éxito en el cine llegó dos años después, cuando casi al mismo tiempo apareció al lado de Hugh Jackman en ‘The Greatest Showman’ y en el rol de MJ Jones de ‘Spiderman Homecoming’ con el novio, Tom Holland. Claro que volvieron una y otra vez al supermundo de Marvel, pero Zendaya siguió conquistando otros rubros como la actriz más joven que también ganó el Premio Emmy como Mejor Actriz por la serie ‘Euphoria’ de HBO, además de tener su propia marca de ropa ‘Daya by Zendaya’ y casi 200 millones de seguidores en Instagram.